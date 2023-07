Isaac Laquedem, ou Alexandre Dumas mutilé par la censure

Alors qu’il en avait vendu le sujet à son éditeur Charpentier pour une publication en huit volumes, Alexandre Dumas fut contraint, deux ans plus tard, de racheter ce qu’il considérait comme « l’œuvre de sa vie », ne se trouvant « pas de force pour lutter contre un pareil sujet ».

Plus de vingt ans furent nécessaires à Dumas pour mûrir le livre le plus ambitieux de sa carrière et il le présenta dans une lettre du 16 mars 1852 adressée à Anténor Joly, directeur de journal et de théâtre, comme « un immense roman en 8 volumes du Pays qui commencerait à Jésus-Christ et qui finirait avec le dernier homme de la création [...] Les héros principaux sont le Juif errant, Jésus-Christ, Cléopâtre, les Parques, Prométhée, Néron, Poppée, Narcisse, Octavie, Charlemagne, Roland, Vitikind, Velléda, le pape Grégoire VII, le roi Charles IX, Catherine de Médicis, le cardinal de Lorraine, Napoléon, Marie-Louise, Talleyrand, le Messie et l’Ange du Calice ».

Roman historique d’une ampleur colossale, Isaac Laquedem fut initialement publié en 1852 sous forme de feuilleton dans le journal Le Constitutionnel. Dumas en raconta la genèse au directeur de la publication, Moïse Millaud, et l’invita à servir de relais de sa volonté auprès du lectorat : « Ce que je désirerais de vous, c’est que vous expliquiez bien à vos lecteurs que je leur donne un livre qui n’a son précédent en aucune littérature ; un livre qui a besoin comme tous les livres renfermant une grande pensée, d’être lu entièrement avant d’être jugé [...] Ce que je puis affirmer, c’est que pendant cette gestation de vingt ans dans mon cerveau, il est tellement venu à maturité que je n’ai plus qu’à cueillir le fruit de l’arbre de mon imagination. Vous n’attendrez donc pas : je ne compose plus, je me dicte. »

Malheureusement, les débuts de la publication de cette fresque historique sans précédent furent difficiles et le journal Le Constitutionnel en censura rapidement une partie par crainte de la censure impériale, justifiant sa décision comme mue « par un sentiment de haute convenance ».

À cette menace vinrent s’ajouter les foudres du journal L’Univers, union catholique, dont le rédacteur, Léon Aubineau, s’indigna « de voir un auteur habillant le Fils de Dieu, la vérité elle-même, en personnage de roman » et fustigea « la satisfaction idiote qu’il manifeste et la candeur avec laquelle il souille l’éternelle et adorable vérité ».

Dumas engagea une défense acharnée de son œuvre et tenta de faire valoir sa vision : « Dans ces jours de peu de foi que nous traversons, que l’on nous permette de parler du Christ comme si personne n’en avait parlé avant nous, de reprendre cette sainte histoire comme si personne ne l’avait écrite. Hélas ! si peu de regards l’ont lue, et tant de mémoires l’ont oubliée ! »

L’auteur écrivit même à l’empereur, essayant d’emporter son approbation et son soutien, mais en vain. Quinze feuillets jugés inappropriés furent finalement supprimés de la publication, enterrant avec eux la motivation de Dumas qui ne supporta pas de voir son œuvre amoindrie.

Alexandre Dumas trouva l’occasion d’une lettre ouverte à Napoléon III en 1864 pour déclarer « Eh bien, sire, aux yeux de la censure, je suis l’homme le plus immoral qui existe. La censure a successivement arrêté depuis douze ans : Isaac Laquedem, vendu quatre-vingt mille francs au Constitutionnel [...] », mais n’acheva jamais « l’œuvre de sa vie ».

L’édition originale du livre dans sa brochure d’origine est d’une grande rareté : si l’on en croit les bases de données et catalogues disponibles en ligne, aucun exemplaire ne semble avoir été proposé en vente publique et la Bibliothèque nationale de France semble être la seule institution à en posséder un exemplaire.

5 vol. in-8 (225 x 140 mm). Édition originale, grand de marges, conforme à la description de Vicaire. Broché, couverture jaune imprimée d’éditeur. Estimation : entre 10.000 et 15.000 €.

Crédits photo © Christie’s Images Limited 2023