La culture à Lille en Pass de séduire les jeunes

Le pass Culture a été généralisé en mai 2021 sur tout le territoire français. Il bénéficie à 2,5M de jeunes de 15 à 20 ans. Il compte plus de 20.000 partenaires culturels. Sur le territoire de Lille et des communes associées, 12.200 jeunes de 15 à 20 ans y sont inscrits.

Un nouveau partenariat a été signé entre la Ville de Lille et le pass Culture. De nouvelles offres seront accessibles pour les jeunes de Lille, Lomme et Hellemmes. Ces offres concernent les musées, médiathèques, lieux culturels pluridisciplinaires, conservatoire, écoles de musique et centre d'arts plastiques.

Elles seront disponibles sur l'application du pass Culture et pour les établissements scolaires. Des événements seront organisés dès l'été 2023. Ils auront lieu au Palais des Beaux-Arts, au musée de l'Hospice Comtesse et au Musée d'Histoire Naturelle de Lille. La signature de la convention est l'occasion de rappeler l'importance de cet outil destiné aux 15-20 ans.

Sébastien Cavalier, Président du pass Culture: «Je suis heureux de signer aujourd'hui ce partenariat avec la Ville de Lille, pour permettre à un nombre croissant de jeunes d'accéder à de plus en plus d'offres culturelles proches de chez eux. Le pass Culture est un outil essentiel d'accélération de la stratégie culturelle des collectivités à destination des jeunes et je suis fier que nous franchissions aujourd'hui ensemble ce nouveau pas, surtout dans un territoire aussi engagé en matière d'art et de culture. »

Crédits photo : Vieille Bourse de Lille, Place du Général de Gaulle - Jacques Dillies / Unsplash