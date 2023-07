Frank Miller : le spin-off Sin City paraîtra en France en 2024

Pour marquer le coup, la maison d’édition proposera les deux premiers tomes de ce nouveau Sin City le 15 septembre, en attendant les suivants. Une version « grand public », dans un format souple, et une version collector cartonnée, avec jaspage rouge, tranchefil et une frise qui s’étendra sur les 7 tomes de la série rééditée.

Noir et blanc



La maison spécialisée imaginaire et la culture populaire a demandé à l’écrivain Henri Lœvenbruck de réaliser la version française de cette réédition.

Avec Sin City, qui apparaît pour la première fois en 1991 dans les pages de l’anthologie Dark Horse Presents, Frank Miller baigne dans un bain qu’il connaît bien : le roman noir. Alternance de petites cases et de grandes images, perspectives de briques et onomatopées envahissantes, hachures minutieuses et les aplats noirs, et surtout une atmosphère sombre et maîtrisée.

Il n’y a aucune lumière dans un endroit comme Sin City ; on n’y trouve que misère, crime et perversion... Pourtant, au milieu de la crasse et des dégénérés, Marv, un ex-taulard massif et instable, a trouvé un ange : Goldie, une déesse qui a offert à ce misérable voyou une nuit de paradis. Et voilà qu’elle meurt, assassinée à ses côtés, sans le moindre indice sur son corps. Pourquoi ? Les flics sont déjà en route — ça sent le traquenard, et cette fois ils ne le laisseront pas vivre. Celui qui a tué Goldie, qui que ce soit… va payer.

Résumé du tome 1 de Sin City par Huginn&Muninn

Le comics, publié jusqu’en 2001, a été imprimé en France par les éditions Vertige Graphic, puis Rackham. Le futur spin-off de Sin City 1858, se déroulera comme son nom l’indique dans le passé de la ville. Restera ce noir et blanc si caractéristique de la série, avec de manière sporadique des touches de couleur pour accentuer des éléments saillants de l’histoire ? Et cette violence crue ?

Dwight est un homme qui n’a que son travail de détective minable et des souvenirs… des choses qui auraient pu être de l’amour et de toutes les erreurs qu’il a commises. Il donnerait n’importe quoi pour sortir de l’enfer gris et indifférent qu’est devenue sa vie. Et puis, un jour, un de ces plus beaux souvenirs appelle… Ava appelle.

Résumé du tome 2 de Sin City par Huginn&Muninn

Huginn&Muninn.

Le 20 octobre prochain, c’est sa mini-série rapidement réunie en un volume culte en 1998, 300, qui retrouve une seconde jeunesse avec une version Beau-Livre et une version comics de 176 pages. Une édition traduite de Yann Graf.

La version Beau-Livre contiendra une interview exclusive de Frank Miller et un portfolio regroupant les illustrations originales d’importants artistes du comics.

En 480 avant Jésus-Christ, en Grèce, 300 soldats s’apprêtent à affronter la plus grande armée jamais assemblée : celle de Xerxès Ier, souverain perse et conquérant tout-puissant. Venus de Sparte, et menés par Léonidas, leur chef incontesté, ces 300 combattants ont été entraînés depuis leur enfance à la guerre. Ils ne connaissent ni la pitié ni la peur et constituent le dernier rempart d’une démocratie grecque encore balbutiante : les premiers hommes libres face à des légions d’esclaves. Résumé de 300 par Huginn&Muninn

Huginn&Muninn.

Huginn&Muninn.

Un samouraï de SF

Plus surprenant qu’un spin off de Sin City, Frank Miller relance sa série Ronin, avec Ronin Book Two. Ce nouveau comics sera une suite d’une série éditée entre 1983 et 1984 chez DC Comics. Elle raconte la vengeance d’un samouraï après la mort de son seigneur, le tout dans un décor de science-fiction apocalyptique. En outre, des nouvelles œuvres originales sont déjà au programme, Pandora et Ancient Enemies.

Pour ce projet de maison d’édition, Frank Miller s’est entouré du grand éditeur de DC Comics de 2010 à 2020, en partenariat avec Jim Lee, Don DiDio. Le dessinateur est à la tête de la structure, mais c’est Dan DiDio qui est l’éditeur en chef. Ce dernier ainsi aux affaires après avoir été écarté de son poste chez DC.

Né en 1957 dans le Maryland, Frank Miller est repéré par Marvel où il devient en 1979 le dessinateur régulier du comics Daredevil et son monde interlope et nocturne tout droit sorti des romans noirs qu’il affectionne.

Ilse charge rapidement des scénarios et son travail est si populaire que la série est l’un des titres les plus demandés à l’époque. Courtisé par DC Comics, il quitte Marvel et réalise Ronin et The Dark Knight Returns : une version crépusculaire de Batman publiée en 1986 qui obtient un succès spectaculaire.

À LIRE:Frank Miller, dessinateur sénile ou génie moderne ?

Après plusieurs projets pour Marvel parmi lesquels son roman graphique Elektra Lives Again ou encore Hard Boiled et Give Me Liberty chez l’éditeur Dark Horse, à l’approche du nouveau millénaire, auréolé du succès de Sin City, il réalise 300 en collaboration avec Lynn Varley.

Crédits photo : Huginn&Muninn