Sin City T1

"FRANK MILLER EST SANS CONTESTE L'UN DES VISAGES AU SOMMET DU MOUNT RUSHMORE DU COMICS, ET SON OUVRE PHARE, C'EST SIN CITY. VOUS NE POUVEZ PAS VIVRE SANS CE LIVRE". ROBERT KIRKMAN (scénariste de The Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies) Il n'y a aucune lumière dans un endroit comme Sin City ; on n'y trouve que misère, crime, perversion... Pourtant, au milieu de la crasse et des dégénérés, Marv, un ex-taulard massif et instable, a trouvé un ange. Goldie, une déesse qui a offert à ce misérable voyou une nuit de paradis. Et voilà qu'elle meurt, assassinée à ses côtés, sans le moindre indice sur son corps. Pourquoi ? Les flics sont déjà en route - ça sent le traquenard, et cette fois ils ne le laisseront pas vivre. Celui qui a tué Goldie, qui que ce soit... va payer.