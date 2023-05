Frank Miller, dessinateur sénile ou génie moderne ?

Flammarion a annoncé ce mercredi 10 mai, la parution le 24 mai, d'un nouvel ouvrage de Michel Houellebecq. Et pas n’importe lequel : le récit de sa rencontre avec un réalisateur néerlandais et le film à caractère pornographique qui en a résulté... Mais pas seulement : 112 pages et un titre des plus clairs, Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023.