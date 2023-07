L'État, les Français et la culture : plutôt confiture ou tartine ?

Entre 2015 et 2019, les collectivités locales ont augmenté leurs dépenses culturelles de 17 %, mais en 2020, la crise Covid-19 a causé une baisse de 7 %. En 2020, elles ont dépensé 8,7 milliards d’euros, soit 129 euros par personne. Les communes de plus de 3500 habitants et leurs groupements ont dépensé le plus, soit 6,8 milliards d’euros (114 euros par habitant).

Les départements ont dépensé 1 milliard (16 euros par habitant) et les régions 800 millions (12 euros par habitant). Ces communes et groupements ont alloué 7,5 % et 5 % de leurs budgets respectivement à la culture, plus que les régions (2,3 %) et les départements (1,6 %).

De multiples stratégies

Les dépenses culturelles variaient selon le type de collectivité : les communes/groupements ont principalement investi dans le patrimoine (36 %) et les activités artistiques/culturelles (32 %), les départements ont surtout investi dans le patrimoine (60 %), et les régions dans les activités artistiques et l’action culturelle (80 %).

Dépenses directes ou subventions ?

De 2015 à 2020, les collectivités locales n’ont pas changé leur mode de dépenses culturelles. 80 % des dépenses des communes et de leurs groupements étaient des dépenses directes (comme les salaires, les frais de fonctionnement et d’investissement) et 20 % étaient des subventions.

Pour les départements, c’est presque à moitié : 54 % de dépenses directes et 46 % de subventions. Les régions, par contre, ont surtout utilisé des subventions (87 % de leurs dépenses culturelles) et seulement 13 % en dépenses directes.

Les dépenses de personnel représentent la moitié des dépenses directes pour les communes et groupements et 43 % pour les départements, et sont surtout utilisées pour les bibliothèques-médiathèques. Les départements dépensent aussi beaucoup en personnel pour les services d’archives.

80 % des dépenses culturelles

La plupart des dépenses culturelles des régions, environ 80 %, sont des subventions pour les activités artistiques et l’action culturelle. Ces fonds soutiennent diverses activités et structures, comme des festivals, des orchestres régionaux, des agences du livre ou du cinéma, des conservatoires régionaux.

Ils aident aussi d’autres collectivités à organiser des spectacles en direct, des œuvres d’art plastique ou des patrimoines, et fournissent des aides économiques aux industries culturelles.

Crédits photo : Coralie Ferreira (CC BY-SA 2.0)