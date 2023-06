Auteurs, librairies, bibliothèques... L'Occitanie en terre du livre et de l'écrit

Occitanie Livre & Lecture a présenté, ce vendredi 30 juin, sa 4e édition des chiffres-clés du livre pour 2023, basée sur des données récoltées en 2021 et 2022. « [C]artographie du secteur et de ses mutations », l'étude permet aussi d'évaluer sur un temps un peu long les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les acteurs de la région.

Trois départements démarqués

Le dynamisme de la filière du livre au sein de la région s'observe d'abord par le nombre d'intervenants, dans chacun des domaines examinés. 1225 autrices et auteurs sont ainsi recensés en fin d'année 2022 (+7 % depuis 2021 et +13 % depuis 2019), une évolution qui correspond aux flux démographiques.

239 manifestations littéraires ont été décomptées, contre 258 en 2019 et 244 en 2021 : « Il serait tentant d’expliquer le passage de 244 à 239 manifestations par 5 cessations, mais la réalité de la vie littéraire est plus mouvante et plus complexe, en particulier au sortir de la crise sanitaire », souligne l'agence. Ainsi, « une quinzaine » de structures auraient disparu avec la crise, tandis que d'autres ont ralenti leurs activités.

Le rapport relève une dynamique de création assez basse sur les deux dernières années, mais note une certaine accélération en 2023, encore à confirmer.

247 maisons d'édition professionnelles sont installées sur le territoire, qui ont pour la majorité entre 5 et 30 ans d'existence. Une large diversité de secteurs éditoriaux est représentée, avec une petite particularité, la présence du livre d'art au sein des trois catégories où se classent le plus d'éditeurs.

264 librairies sont réparties sur le territoire, dont plus de 45 % de librairies généralistes et 25 % de librairies spécialisées. Seule une partie des enseignes a répondu au questionnaire fourni par l'agence, et les données concernent donc ce panel. Celui-ci accorde 10.769 m2 d'espaces dédiés au livre, qui pèse pour 88 % du chiffre d'affaires total, en moyenne.

En matière de lecture publique, 2023 établissements desservent la population de l'Occitanie. En s'appuyant sur la typologie de l’Association des Bibliothécaires Départementaux et du ministère de la Culture, l'agence régionale relève une part assez faible de structures A et B sur le territoire, avec un taux maximum de 44 %, en Haute-Garonne, suivie par le Tarn (38 %) et l'Hérault (35 %).

Ces trois départements se démarquent d'ailleurs en tant que terres d'accueil du livre et de l'écrit, puisqu'ils abritent à la fois le plus grand nombre d'auteurs, de librairies, de manifestations littéraires et de maisons d'édition. Bien sûr, la densité démographique explique en grande partie cette répartition.

Les auteurs en difficulté

58 % des manifestations de la région ont été créés il y a 10 ans et plus, marquant le territoire d'une certaine maturité de ses événements. La crise du Covid aura eu pour effet de redéfinir le calendrier, avec une redistribution des rendez-vous sur la période estivale, au détriment du printemps. L'hiver, pourtant considéré comme plutôt morne pour les festivals et salons, en accueille de même un peu plus.

Pour les structures d'édition, la maturité est aussi la norme, avec une moitié des structures âgées de plus de 10 ans, ce qui garantit une certaine stabilité. La médiane des ouvrages publiés chaque année s'établit à 6, avec un tirage moyen de 1300 exemplaires. En 2021, 7 éditeurs totalisaient 60 % des nouveautés de l’échantillon. L’essentiel du chiffre d’affaires de la filière, soit 85 %, est concentré autour de 9 structures qui réalisent plus d'un million € de CA.

Les librairies occitanes sont majoritairement implantées dans des territoires périurbains et ruraux, et le CA déclaré par le panel (60 établissements pour les données comptables) atteint 70 millions € (contre 69 millions en 2021, avec 15 % de répondants en moins). 10 % des librairies du territoire représentent 67 % de ce montant total, et deux librairies 48 % à elles seules.

Du côté de la lecture publique, notons une baisse du nombre de prêts par emprunteur entre 2019 et 2021 (de 34,67 à 30,97) et de la part de la population inscrite (de 9,4 à 9,2). Le taux de renouvellement des collections, lui, augmente, passant de 5 à 5,9.

Les données les plus inquiétantes concernent, sans trop de surprise malheureusement, les auteurs de la région. 43 % d'entre eux ont perçu moins de 500 € de droits d'auteur en 2022, 45 % en 2021. Seuls 20 % des répondants déclarent avoir dépassé le seuil des 8500 € par an.

Ces chiffres montrent combien il est devenu difficile pour une écrasante majorité d’auteurs, notamment en début de carrière, de vivre de cette seule ressource. Ils soulignent par ailleurs la nécessité dans laquelle ils sont, pour compléter ces revenus, de multiplier les interventions dans le prolongement de leur activité de création (lectures publiques de l’œuvre, participation à des débats ou tables rondes, rencontres d’éducation artistique et culturelle) ou à titre « accessoire » (ateliers artistiques ou d’écriture, cours...). – Occitanie Livre & Lecture

En 3 ans, 233.184 € ont été versés à 51 auteurs (129.900 € à 31 hommes et 103.284 € à 20 femmes) par l'agence, la région Occitanie, la Drac Occitanie et le Centre national du livre, contre 57 sur la période 2018-2020. Ce chiffre est en baisse d’environ 13,8 %, par rapport à cette même période, « durant laquelle une partie des ressources non employées pendant la pandémie de Covid a été réinjectée dans le dispositif Bourses de création ».

L'étude complète est accessible ci-dessous en lecture et en téléchargement.

Photographie : Médiathèque François Mitterrand, à Sète (Hérault, Occitanie), Jorge Franganillo, CC BY 2.0