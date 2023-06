Pygmalion et J'ai Lu ouvrent Pygma, nouveau label de l'imaginaire

La ligne éditoriale de Pygma englobe la fantasy ainsi que la « romantasy » : des récits se déroulant dans des mondes imaginaires où la magie est prédominante. Les femmes y jouent un rôle central, tout comme les histoires d’amour.

Chaque texte sera publié dans trois éditions : une reliée en tirage limité, disponible en précommande ; une brochée, standard ; sans oublier une version numérique. Ces grands formats se baseront sur des œuvres phénomènes repérées sur les réseaux sociaux.

Les deux premiers titres annoncés ouvrent deux trilogies. Tout d'abord un enemies to lovers — sous-genre de la romance où deux personnages se détestent avant de devenir amants, NdR — en temps de guerre de pouvoir, mêlant magie, conspiration et complot. Il s'agit de The Curse of Saints de Kate Dramis dans une traduction de Fanélie Cointot.

Le premier tome comptabilise d'ores et déjà 5,5 millions de vues derrière le mot-dièse #thecurseofsaints sur TikTok. La version française sera disponible le 4 octobre 2023.

Dans un second temps sortira The Royal Coven de Juno Dawson dans une traduction de Thiphaine Scheuer. Des sorcières seront mises à rude épreuve dans un monde ou la magie évolue dans l'ombre. Le texte aborde également les thèmes de la sororité, des prophéties et de la transidentité.

L'autrice a amassé 2,4 millions de vues, cette fois derrière les intitulés #junodawson et #hermajestyroyalcoven, toujours sur TikTok.