Sonia Bayada devient directrice adjointe du cabinet de Rima Abdul-Malak

Complotisme, conjurationnisme ou conspirationnisme… Les termes désignant des théories parfois délirantes ne manquent pas. Et les ouvrages qui les colportent non plus. ActuaLitté s’est penché sur un panel de 28 titres issus de cette tendance, parus entre 2004 et 2023. Plus de 6 millions d'exemplaires vendus, un chiffre d'affaires de 11 millions € : manne commerciale, la désinformation fait recette.