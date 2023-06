Québec : les Éditions Les Malins et ses auteurs se déchirent

Une poignée d’auteurs s’étaient plaints en 2022 auprès de la société qui veille aux droits de reproduction au Québec, Copibec, de ne pas toucher 50 % de leurs droits avec les éditions Les Malins, comme c’est le cas pour les autres structures éditoriales de la province. En effet, il est de « coutume » au Québec de partager les profits de la reproduction à parts égales entre l’auteur et l’éditeur.

100 % des revenus pour la maison

Ces droits s’appliquent, entre autres, à l’utilisation d’extraits de livres dans le cadre du cursus scolaire, ce qui représente un revenu non négligeable pour les auteurs jeunesse. Les éditions Les Malins empochaient l’entièreté des gains sur ces droits spécifiques.



Face à cet état de fait, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), qui siège au conseil d’administration de Copibec, a envoyé une mise en demeure à la maison d’édition spécialisée jeunesse. Une action pour la forme puisque les éditions Les Malins n’enfreignent pas la loi avec cette pratique. En effet, tous les contrats de l’une des plus importants structure de littérature jeunesse au Québec, stipulent que l’éditeur récupère 100 % des revenus tirés de la reproduction.

Une pression qui a visiblement fonctionné, puisque les éditions Les Malins se sont finalement engagées à se conformer à la convention du partage paritaire. En outre, la maison a annoncé dédommager ses auteurs en leur versant ce qu’ils auraient dû empocher dans les trois dernières années si la coutume du 50-50 pour les droits de reproduction avait été appliquée. Un chiffre estimé à « quelques dizaines de milliers de dollars ».

Une ancienne collaboratrice de la structure éditoriale, Florence Darveau, tempère en expliquant auprès du Devoir : « Les Malins ont toujours dit qu’ils mettaient cet argent-là dans le marketing de leurs livres. Et c’est vrai que, contrairement à plusieurs maisons d’édition qui se contentent de publier les livres, Les Malins investissaient beaucoup dans la promotion. »

Le président assume

En revanche, le fondateur en 2008 et président des éditions Les Malins, Marc-André Audet assume sa politique révolue, maintenue durant plus d'une dizaine d’années : « Non, c’est vrai, ce n’est pas orthodoxe, mais nous ne sommes pas une maison d’édition orthodoxe non plus », développe-t-il, et de continuer : « À faire comme les autres, on obtiendrait les mêmes résultats que les autres. Ce n’est pas orthodoxe d’annoncer autant d’adaptations télé pour des livres comme on le fait. Ce n’est pas orthodoxe en littérature de payer des espaces sur les autobus pour la promotion. » Il ajoute encore avoir toujours été transparent dans la pratique de sa structure : « C’était clairement indiqué dans nos contrats. »

Le président des Éditions Les Malins est formel : la mise en demeure de l’UNEQ n’a « rien à voir avec ce revirement de situation ». Selon ce dernier, il avait en lui-même pris l’initiative de verser à ses auteurs 25 % des droits de reproduction. L’étendue des critiques l’a poussé à passer à 50 %.

Il évoque en revanche des « intimidations » de la part de l’ancienne direction du syndicat. Le nouveau président de l’UNEQ, Pierre-Yves Villeneuve, est lui-même édité chez Les Malins...

Depuis la pandémie, les revenus générés par la reproduction au Québec ont connu une croissance exponentielle.

