Paralysé, il écrit un livre grâce aux mouvements de ses yeux

L’auteur, un Vénitien de 53 ans, a passé quatre ans à l'écrire avec son œil - dernière partie de son corps qui n'est pas encore frappée de paralysie. Les mouvements occulaires sont suivis par un pointeur : quand l'oeil identifie une lettre, le pointeur la transfère à l'ordinateur jusqu'à ce qu'un mot soit composé.

« Un défi héroïque »

Le livre comprenait initialement 800 pages. Il a été réduit à 500 grâce à six mois de travail avec Bruna Graziani, éditrice, qui déclare : « Écrire 800 pages avec le pointeur optique est un défi héroïque, et Dario l’a relevé et l’a gagné. C’est la preuve que l’écriture peut accompagner et recréer vos journées, même lorsque vous êtes confiné dans une pièce et que vous ne pouvez communiquer qu’avec le mouvement de vos yeux. »

Dario Meneghetti, avant d’être totalement paralysé, écrivait des poèmes en tapant sur les touches avec le bout de son nez. Grâce à cette technique, il était parvenu à rédiger trois livres, qui furent publiés.

Un livre plein d’humour

Son nouveau livre, un mémoire irrévérencieux et provocateur, s’intitule Una pinta di nuvole (Une pinte de nuages). Il raconte les hauts et les bas d’un garçon qui grandit dans la Venise des années 1990 et qui s’efforce de trouver sa place dans le monde. De ses études de violon au conservatoire Benedetto Marcello de Venise à ses études de chant lyrique, en passant par son arrivée au théâtre La Fenice de Venise.

Dario Meneghetti a déclaré au Corriere della Sera : « La maladie me vole des millimètres de vie, jour après jour, mais je suis toujours en vie et je peux l’écrire. » Aujourd’hui, il est complètement immobilisé dans son lit, à San Donà di Piave. Il ne parle pas, respire à l’aide d’un respirateur artificiel et est alimenté par un tube. Il espère l’approbation par l’Aifa (l’agence italienne des médicaments) d’un médicament contre la SLA en 2024. Entre-temps, il continue d’écrire…

