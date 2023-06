Un concours pour révéler les auteurs européens de webtoon

Les webtoons sont des bandes dessinées électroniques qui ont connu rapidement un grand succès en Asie et aux États-Unis. Des plateformes mondiales, comme piccoma, se déploient désormais en Europe pour développer leurs activités et atteindre de nouveaux publics. Toutefois, la création et la production sont encore limitées.

Selon le règlement général, le concours Creative Europe Webtoon acceptera les candidatures entre le 15 mai 2023 et le 31 août 2023. Il est ouvert aux résidents de plus de 15 ans, issus de tous les pays de l’UE et des pays non membres qui participent au programme Europe Créative. Celui-ci finance des actions qui renforcent la diversité culturelle dans les territoires. Le candidat doit réaliser un chapitre de 20 à 60 cases, qui n'a pas été réalisé avant 2020 ni publié.

Le jury sélectionnera les gagnants entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023 pour ensuite les annoncer en novembre 2023, durant le plus grand festival de bande dessinée d’Europe : Lucca Comics and Game Festival (Italie).

Le processus de sélection

Le jury notera sur 10 chacun de ces critères : narration, lisibilité, clarté, originalité visuelle. Il recherchera également le caractère insolite de l’oeuvre afin de choisir les 7 finalistes qui recevront un montant de 1000 € chacun.

Le concours Creative Europe Webtoon décernera finalement un 3e prix (6000 €), un 2e (10.000 €) et une première place (15.000 €). Le lauréat du prix des lecteurs gagnera 2000 € supplémentaires en plus du montant de son autre dotation.

Les festivals Komiksowa Warszawa (Varsovie de la bande dessinée) en Pologne et Lucca Comics and Game Festival en Italie assureront la promotion dans le sud et l’est de l’Europe. Enfin, la Finnish Comics Society (Société finlandaise de la bande dessinée) et son projet CUNE Comics, qui rassemblent tous les pays nordiques et allouent des résidences artistiques, soutiendront l’action dans le nord de l’Europe.

Toutefois, la Cité de la bande dessinée d’Angoulême n’est pas la seule à l’origine de ce type de concours, qui se multiplient pour répondre à une certaine demande. Côté privé, la plateforme de lecture Webtoon lance ainsi son Webtoon Concours 2023, qui ouvrira pour sa part en juillet…

Crédits photo : bodlo (CC0) / meteoras (CC0)