À la Foire du Livre de Tunis, une liberté d'expression au rabais ?

Le jour même de l'ouverture de la Foire internationale du Livre de Tunis, ce vendredi 28 avril, le pouvoir s'est livré à une démonstration de force peu engageante pour les auteurs et les éditeurs du pays. Venu au Palais des expositions du Kram, dans la capitale, le président tunisien Kaïs Saïed s'est exprimé devant plusieurs médias, à l'occasion de l'inauguration de l'événement.

« Il est important de libérer la pensée, car nous ne pouvons rien accomplir avec une pensée rigide », a ainsi souligné le responsable politique, élu en 2019, rapporte l'AFP. Quelques minutes plus tard, des agents des services du ministère des Affaires Culturelles auraient saisi une vingtaine d'exemplaires d'un livre, Le Frankenstein tunisien, de Kamel Riahi, selon la maison d'édition Dar El-Kitab (La Maison du Livre), avant de fermer le stand de cette dernière...

Un livre critique

Paru en 2023, Le Frankenstein tunisien, de Kamel Riahi, est présenté comme un essai politique sur l'élection de Kaïs Saïed et son mandat, qui se termine en 2024. Comme son titre l'indique, il compare le chef d'État à la créature de Frankenstein, d'après le roman de Mary Shelley.

« Des agents de sécurité du ministère de la Culture ont confisqué le livre et fermé notre stand après la visite de Saied », a dénoncé Habib Zoghbi, fondateur et gérant de la maison Dar El-Kitab et de la librairie La Maison du Livre, auprès de l'AFP. Selon lui, une centaine d'exemplaires se trouvaient sur la Foire : 80 auraient été vendus, et la vingtaine restante saisie par le ministère.

La fermeture du stand, elle, aura duré toute la journée du 28 avril, avant d'être levée le 29. Néanmoins, plusieurs autres maisons d'édition présentes à la Foire du Livre de Tunis ont baissé le rideau sur leur propre emplacement, en signe de solidarité.

Une exposition « en infraction » ?

Au lendemain de la confiscation des exemplaires, l'organisation de la Foire a réagi par un communiqué. La direction de l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques et le Comité Directeur de l'événement assurent que « la maison d'édition a violé le règlement interne de la foire en présentant ce livre alors qu'il n’a pas été inclus dans la liste présentée au Comité des exposants lors de la sélection des dossiers de candidature ».

Pour la direction de la Foire, Le Frankenstein tunisien n'a donc pas été victime de censure, mais simplement retiré d'un événement où il était exposé « d’une manière clandestine »...

Cette obligation de présentation préalable des ouvrages aux organisateurs est en vigueur depuis plusieurs décennies, et se justifiait à l'origine pour lutter contre la diffusion de livres « de salafistes et intégristes enseignant les techniques du terrorisme ou pour lutter contre l'État laïc », selon l'AFP. Elle perdure, même si des éditeurs en contestent la légitimité.

L'éditeur du livre Habib Zoghbi est revenu sur ses déclarations, confirmant les explications de la direction de la Foire : « Le livre en question n'a pas été confisqué pour son contenu mais parce qu'il n'était pas sur la liste présentée initialement à la direction de la foire comme le veut le règlement », a-t-il précisé le 29 avril, au lendemain de ses accusations, selon l'AFP.

Manœuvre autoritaire

Malgré les dénégations des organisateurs et la confirmation de l'éditeur, la plupart des observateurs internationaux ont dénoncé une manœuvre de censure de la part du pouvoir tunisien. L’ONG américaine PEN America indique ainsi, dans un communiqué, qu'elle condamne l'attitude de Kaïs Saïed, qualifiant de « signal inquiétant » pour la liberté d'expression la saisie des livres de Kamel Riahi.

« Le président tunisien Kaïs Saïed ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Défendre la liberté d'expression et de pensée suppose de la mettre en application et de la défendre, surtout lorsqu'elle permet de critiquer les gouvernements », souligne Suzanne Nossel, PDG de PEN America.

L'auteur lui-même, qui réside au Canada, estime auprès de l'AFP que les autorités tunisiennes « cherchent un prétexte pour interdire le livre » depuis sa parution.

La Fédération Tunisienne des Éditeurs a qualifié le premier jour de la foire de « problématique » : « La FILT constitue une importante bouffée d'oxygène pour les éditeurs tunisiens, qui sont tous des structures fragiles, mais indispensables à la vie culturelle de notre pays. La FTE déplore cet incident, et appelle Madame la Ministre des affaires culturelles à revenir sur cette décision inédite et excessive », précise un message.

D'autres victimes pendant la Foire

L'ouvrage de Kamel Riahi n'a toutefois pas été le seul visé pendant l'événement. Le journaliste Nizar Bahloul, directeur du titre Business News, a ainsi vu son livre Kaïs Ier président d'un bateau ivre (Edito Éditions, 2020) saisi le samedi 29 avril, dans l'enceinte de la Foire. D'après les autorités, il s'agissait cette fois d'effectuer des « vérifications » relatives à son contenu.

Ce n'est que le lendemain, d'après un message de l'auteur, que l'ouvrage a été réintégré au stand de l'éditeur tunisien, qui l'avait déjà proposé lors des deux foires précédentes.

Selon Al-Jazeera, la librairie de Tunis Al Kitab aurait reçu la visite d'agents de police réclamant le retrait de la vente du livre de Kamel Riahi. Les libraires ont visiblement refusé de s'exécuter, préférant mettre en avant l'ouvrage dans une vitrine dénonçant le « retour de la censure ».

