Depuis la Jordanie, démocratiser la littérature auprès de millions d’enfants

Avec « We Love Reading », les habitants des territoires concernés animent des séances de lecture pour les enfants. Ils lisent à voix haute des ouvrages de fiction, dans des lieux publics à proximité de leurs logements.

Selon The National News, 4000 Jordaniens, âgés de 18 à 100 ans, s'impliquent dans leur communauté grâce à la littérature. Cette initiative a également aidé environ un demi-million d’enfants en Jordanie, dont des dizaines de milliers de réfugiés qui ont fui le conflit en Syrie.

« We Love Reading » s’est étendu à 65 autres pays. L’UNESCO cite notamment l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Liban, la Malaisie, le Mexique, l’Ouganda, la Thaïlande, la Tunisie et la Turquie. Désormais, 8000 bénévoles sont actifs à l’échelle internationale.

Huda Abu al-Khair, bénévole de lecture en Jordanie depuis quatre ans, affirme à The National News : « L’éducation à un jeune âge est comme une gravure dans la pierre. Elle dure toute la vie. »

Genèse du projet

Rana Dajani, professeure agrégée à l’Université hachémite de Jordanie, a fondé « We Love Reading ». À son retour des États-Unis elle constate que les écoliers de sa terre d’origine lisent rarement pour le plaisir. Elle explique : « j’ai fait des recherches et j’ai découvert que le meilleur moyen était qu’un adulte leur lise des histoires à haute voix ».

Elle commença par de petites séances hebdomadaires dans une mosquée près de chez elle, dans le quartier de Tabarbour, à Amman. La suite, nous la connaissons…

Une œuvre, un collectif

Comme le rappelle l’UNESCO, les lieux qui accueillent les cercles de lecture sont généralement des mosquées ou d’autres centres communautaires, car ils sont faciles d’accès pour les enfants du quartier.

Les collections sont composées d’ouvrages adaptés à chaque tranche d’âge. Ils servent d'outils de sensibilisation à des questions telles que la santé, l'éducation ou l'écologie. Ce sont des particuliers ou des organisations qui les fournissent. Les participants peuvent ensuite les emporter chez eux puis les ramener.

Rana Dajani précise à The National News que les supports sont uniquement physiques, afin d’éloigner les participants des appareils électroniques. Elle ajoute : « ce serait une bataille perdue d’avance. Nous voulons de vrais livres en papier ».

Les bénévoles résident dans le même quartier que les familles afin de gagner leur confiance. Ces dernières s’impliquent parfois dans ce projet de bibliothèques participatives. Elles assistent aux séances et lisent à leurs enfants les écrits qu’ils empruntent.

« L’effet papillon »

Le programme « We Love Reading » est mis en œuvre sous le patronage de Taghyeer, une organisation palestinienne et indépendante à but non lucratif fondée par le miliant pacifiste Ali Abu Awwad en 2010 à Amman, en Jordanie.

Taghyeer s’efforce d’améliorer le bien-être culturel, social, psychologique et éducatif des enfants, des jeunes et des femmes en Jordanie en développant les capacités entrepreneuriales par le biais d’une formation pratique fondée sur la recherche et les expériences de la vie réelle. Notre philosophie est basée sur l’effet papillon, le concept selon lequel de petites actions peuvent avoir des conséquences considérables. Nous pensons qu’une seule personne peut faire la différence et que la contribution de chacun est importante. C’est grâce à l’effort collectif que la transformation s’opère.

- Présentation de Taghyeer sur leur site

Taghyeer se charge de la formation des bénévoles qui est organisée trois fois par an durant deux jours. Celle-ci est payante. Elle renforce les capacités dans les domaines de l’enseignement, de la communication et des aptitudes relationnelles. Les participants apprennent à créer et gérer une bibliothèque, notamment financièrement.

Crédits photo : « We Love Reading »