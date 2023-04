L'avenir d'Editis désormais lié à un milliardaire tchèque

La transaction s’inscrit donc dans le cadre des remèdes présentés à la Commission européenne : afin de parvenir à l’acquisition complète de Lagardère, Vivendi devait céder quelques actifs, en presse et dans l’édition. Ainsi, et pour répondre aux exigences de Bruxelles, le groupe Editis sera vendu à 100 % à IMI (International Media Invest a.s.).

Cette filiale de la holding tchèque CMI a conclu ce 23 avril la promesse d’achat, suite aux négociations exclusives annoncées le 14 mars dernier. En somme, le processus de cession se poursuit tout naturellement.

« Ce projet reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l’information — consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires », note Vivendi dans un communiqué.

Quelques couacs dans la partition

Parmi les points à examiner, il y aura immanquablement la participation majoritaire du milliardaire au capital de Fnac-Darty : détenteur de 25,03 % du groupe, il disposerait pour Editis d’un outil qui préoccupe l’interprofession. Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition le soulignait voilà peu : Fnac reste le premier distributeur de livres en France. De la sorte, le futur propriétaire d’Editis aura ainsi « accès au secret des affaires de tous les concurrents ». Comprendre : les autres groupes éditoriaux.

Et d’ajouter : « C’est une ligne rouge. Fnac/Darty doit faire à peu près 17, 18, 19 % des ventes de livres en France, et ce n’est pas du tout négligeable dans un accord. » La Commission européenne avait, de son côté, assuré qu’elle surveillerait de près cette concentration et les conséquences sur le marché du livre français.

En outre, certains syndicats au sein d’Editis s’étonnent de ce que les procédures d’info-consult ont déjà été « lancées dans toutes les instances du groupe Editis ». Et ce, alors que la décision finale de Bruxelles sur le rapprochement Lagardère-Vivendi n’est attendue que pour le 14 juin. Une certaine précipitation régnerait : comment aborder cette phase de la vente sans que toutes les informations nécessaires soient réunies ?

Editis en recul

Sur le premier trimestre 2023, Editis a réalisé un chiffre d’affaires de 150 millions €, en repli de 6,3 %, « en raison d’un programme de parution moins soutenu », poursuit le groupe. Toutefois, le résultat affiche une hausse de 11,3 % en regard du T1 de 2019.

« Le segment du Tourisme, comme l’an dernier, surperforme le marché à fin mars 2023. En littérature générale, plusieurs titres d’Editis sont présents dans le top GFK dont Trois vies par semaine de Michel Bussi aux Presses de la Cité et 682 Jours de Roselyne Bachelot chez Plon », précise Vivendi.

Le premier a dépassé les 55.800 exemplaires quand le second affiche plus de 40.500 ventes (données : Edistat). Rappelons également l’arrivée récente de Laurent Gounelle chez Plon : l’écrivain a quitté Calmann-Levy, maison de Hachette Livre.

Mentionnons que sur 2022, les résultats d’Editis ont flanché, avec pour première conséquence une réévaluation drastique de sa valeur. Ainsi, la dépréciation entre le montant de l’acquisition et celui de la vente s'élevait à 300 millions € : il avait été acquis pour 829 millions € début janvier 2019.

