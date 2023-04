50 ans des éditions Lonely Planet : souvenirs et nouveautés

Lonely Planet sort chaque année des dizaines d’ouvrages inédits sur des destinations de tous les continents ainsi que des collections adaptées à divers usages : pour un week-end, un court séjour ou un voyage au long cours. Mais également, des ouvrages illustrés et des livres d’inspiration.

Le succès de Lonely Planet n’est plus à prouver, mais l’entreprise a malgré tout repensé une nouvelle formule pour cette date anniversaire, qui répondra aux tendances contemporaines du monde du voyage.

À partir du mois de mai 2023, les guides Lonely Planet seront plus synthétiques et les maquettes, modernisées et plus amplement illustrées. Les pages accueilleront des conseils et astuces des auteurs — locaux ou non —, des textes de spécialistes du territoire visité ainsi que des interviews d’habitants qui partagent leurs coups de cœur.

Enfin, la maison sortira l’édition « Les 50 plus beaux voyages » avec des conseils pour partir tant en Atlantique, en Tanzanie et à Oulan-Bator, qu’à l’embouchure de la Loire.

Depuis le guide agrafé à la main...

Ce projet éditorial naît en 1972, quelques années après le « Summer of Love » du mouvement hippie, qui incite la population occidentale à s’ouvrir à de nouvelles cultures. Tony et Maureen Wheeler acquièrent un minivan pour 65 livres anglaises, ce qui équivaut à environ 73 €.

Pour leur lune de miel, ils partent en direction de l’Australie, via l’Europe et l’Asie. Quelques mois plus tard, à leur retour, ils confectionnent ce qui deviendra le premier guide Lonely Planet. Ce nom est issu des paroles revisitées d’une chanson de Joe Cocker, Space Captain, comme ils le rappellent sur leur site.

Ils le rédigent sur la table de leur cuisine, en font des copies et l’agrafent eux-mêmes, pour répondre à leurs amis qui se demandent comment ils ont réussi à voyager avec un si petit budget. Across Asia on the Cheap (Traverser l’Asie sans un sou) naît et inaugure un succès mondial. Publié en octobre 1973, ce guide d’une centaine de pages, vendu en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteint les 8.000 exemplaires en 3 mois. Le second livre South-East Asia on a Shoestring (L’Asie du Sud-Est pour petits budgets) est écrit dans une petite chambre d’hôtel de Singapour et connaît une célébrité similaire.

© Tony Maureen Wheeler et Richard I'Anson - Lonely Planet

En 2007, soit 33 ans après leurs débuts, Tony et Maureen signent un partenariat avec BBC Worldwide. Le groupe acquiert 75 % du capital de Lonely Planet et 100 % en 2011. Le bureau français est créé en 1993, l’année de la publication du premier guide en langue française sur Bali et Lombok. En 1999, Le guide Corse est le premier titre écrit par des auteurs français sur une région française. De 2004 à 2019 la société appartient à Place des Éditeurs et est rachetée en 2019 par Edi8, groupe Editis.

En 2017, la maison se modernise en lançant son application : Trips. Celle-ci se subdivise en 9 catégories (route, aventures, villes, randonnées, etc.) et fait un focus, non pas sur les auteurs, mais sur les touristes. Avec Trips, ils peuvent désormais laisser des comptes rendus et des photos sur les sites et lieux qu’ils visitent.

« Il semble que je doive changer de scène/Je dois partir » chantait Joe Cocker dans Feelin' Alright ? en 1969. Avec la nouvelle formule et l’édition anniversaire, la maison prouve qu’elle a gardé sa mentalité d’origine et qu’elle n’a pas peur d’explorer de nouveaux espaces éditoriaux.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0