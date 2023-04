Hachette UK : rendre le travail plus simple pour tous les salariés

La neurodiversité concerne l’autisme, le TDAH (déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), la dyslexie, la dyspraxie et d’autres troubles. Les personnes touchées ont une manière particulière d’interagir avec le monde, qui peut entrer en contradiction avec les normes sociales et le travail.

Environ 1 enfant sur 36 a été identifié sur le spectre de l’autisme, selon les estimations du CDC Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. Une étude CIPD/BASE, qui date de 2018, stipule que 10 à 15 % de la population du Royaume-Uni est neurodivergente.

Cette réalité s'applique aussi à l'équipe d'Hachette UK. La société précise dans un rapport que 7,1 % de ses employés sont concernés par cette situation. Le taux s’élève à 4 % pour les auteurs publiés par la maison en 2019 et 2020.

Favoriser l'inclusion, enrichir la créativité

L’enjeu de l’entreprise est clair : « Ensemble, nous nous engageons à “changer l’histoire” non seulement au sein de Hachette UK, mais aussi dans l’industrie de l’édition, car nous croyons qu’une plus grande diversité et inclusion enrichit la créativité et signifie de meilleurs livres qui atteignent plus de lecteurs. » affirment-ils.

Des documents de formation ont été distribués à la hiérarchie de Hachette UK pour diversifier leurs pratiques de recrutement. Mais aussi pour qu'elle apprenne à diriger des équipes incluant des personnes neurodivergentes.

Kim Kidd, responsable de la diversité et de l’inclusion chez Hachette UK, a déclaré : « nous continuerons de travailler avec notre réseau d’accessibilité pour mieux faire connaître la neurodiversité afin que tous nos employés puissent s’épanouir au travail », comme le relaie The Bookseller.

Pour le lancement de ce projet, Hachette UK a organisé une table ronde pour le personnel intitulée « Réflexion sur la neurodiversité ». Deux écrivaines publiées par Hachette UK étaient invitées : Onyinye Udokporo, l'auteure de Dyslexia and Me (La dyslexie et moi) et Amanda Kirby qui a notamment écrit 100 idées pour aider les élèves dyspraxiques (trad. Irina Bonnepart, 2010, Tom Pousse).

Il y avait également deux plumes de la maison Jessica Kingsley : Daniel Aherne, le père de The Pocket Guide to Neurodiversity (Le Guide de Poche de la Neurodiversité) et Carly Jones qui est à l'origine de My Autism Journal (Mon journal sur l'autisme).

Hachette UK a aussi signé, il y a peu, la charte du Publishing Accessibility Action Group pour faciliter la sensibilisation et formation du personnel de l'édition. La maison est la première à avoir remporté un British Dyslexia Association Smart Award. Il récompense ses efforts pour accompagner et soutenir les besoins des personnes dyslexiques et neurodivergentes.

Crédits photo : TDAH Projet Parapluie 2018 - Printkick Ltd (CC BY 2.0)