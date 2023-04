Gründ Jeunesse : une année riche en développements

En 2023, Gründ souhaite, plus que jamais, affirmer son identité grâce à un développement significatif des albums jeunesse, dont l’offre sera élargie et comprendra 80 % de créations françaises. Pour être à la hauteur de ces ambitions et pour que la qualité des albums ne cesse de grandir, Gründ accueille dans son catalogue des auteurs/autrices et des illustrateurs/illustratrices de renom. Voici quelques titres d’albums à venir cette année :

Susie la souris qui lit, de Susie Morgenstern et Séverine Cordier (parution le 27/04)

Et si on prenait le temps, d’Anne Kalicky et de Qu Lan (parution le 11/05)

Jojo le terrible, de Didier Lévy et Caroline Hüe (parution le 21/09)

Une drôle d’histoire de princesse et de chevaliers, de Laurent Souillé, Magdalena et Roland Garrigue (parution le 28/09)

Mais l’ADN de Gründ, ce sont aussi Les Contes et Légendes, et c’est Delphine Jacquot qui sera en charge des illustrations de nos nouveautés. Elle réinvente les Contes des Mille et une nuits (parution 27/04) ainsi que La légende du Colibri (parution le 15/06). Le premier recueil est un classique qui nous emporte à travers la magie de l’Orient. Et le second album est une légende amérindienne qui s’entend encore aujourd’hui comme un appel à prendre son destin en main et à protéger la planète.

2023, est aussi l’année où Grund Jeunesse fêtera les 10 ans de Mes premiers livres sonores ! C’est en effet en 2013 que de premiers livres permettant d’écouter des chansons ou extraits ont été publiés ! Un pari réussi avec un catalogue qui ne cesse d’évoluer avec pas moins de 90 titres. Depuis, des millions d’enfants découvrent joyeusement comptines et chansons traditionnelles, mais aussi les musiques contemporaines ou classiques.

Chaque année, nous proposons des thématiques inédites aux petits pour les éveiller à d’autres sonorités et au monde. En août 2023, un nouveau concept verra le jour : les voyages musicaux. Les ouvrages seront illustrés par des artistes — peintres et les puces feront entendre des sons et musiques issus d’autres cultures. Cet ensemble permettra des voyages sonores et esthétiques pour les tout-petits. Les premiers ouvrages sortiront le 28/08 et auront pour titres : Mon voyage au pays des 1001 nuits et Mon voyage au pays du Soleil levant.