La légende du colibri

Un conte très écologique servi par de superbes illustrations. Le courage et la détermination d'un petit colibri de cette légende amérindienne suffiront-ils à sauver la forêt ? Ce petit oiseau, voyant son habitat partir en fumée, décide de tenter d'éteindre le feu en faisant des allers-retours, le bec chargé de gouttes d'eau. Bien évidemment, les autres habitants de la forêt, l'anaconda, le quetzal, le jaguar ou encore le ara rouge se moquent de lui mais, peu importe, " il fait sa part ", et finira par convaincre les autres de l'aider. Le message écologique de ce conte est un plaidoyer pour que chaque citoyen prenne son destin en main et contribue, comme il le peut, à sauver la planète. Les illustrations de Delphine Jacquot, entre réalisme et ironie subliment cet ouvrage.