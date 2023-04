Contes des mille et une nuits

Une envolée poétique et illustrée avec magie dans l'univers des 1001 Nuits ! Le roi perse Schahriar, témoin de l'infidélité de sa femme, décide de la faire étrangler et d'épouser chaque jour une nouvelle femme qui sera mise à mort le lendemain. La belle Schéhérazade s'offre d'elle-même à cette union et au milieu de la nuit, commence à narrer ses histoires. Captivé, le roi remet alors chaque matin son exécution afin d'entendre la suite... Ce recueil reprend certains des plus célèbres récits des Mille et Une Nuits, grand classique de la littérature, comme Le marchand et le génie, L'histoire d'Ali Baba et des Quarante voleurs, L'Histoire d'Aladdin ou la lampe merveilleuse... Les riches illustrations de Delphine Jacquot nous plongent dans l'atmosphère envoutante de ces contes universels.