Et si on prenait le temps

Quand l'imaginaire d'une petite fille prend le pas sur la réalité du quotidien... Rosa en assez de se presser, de devoir se dépêcher, de courir, de s'activer, de tout faire illico presto. Au lieu de se réveiller en sursaut le matin, et si on se cachait sous les draps ? On prendrait le temps de vivre lentement le moment présent pour se retrouver enfin, avec Papa et Maman. Un voyage poétique dans l'imaginaire d'une petite fille sur les moments magiques que l'on pourrait vivre tous les jours, si l'on prenait le temps.