Le Pass Culture et le Groupe SOS – Culture s'associent

Le Groupe SOS – Culture fait le pont entre les différents acteurs du secteur culturel (institutions, artistes, fondations, etc.) et les bénéficiaires des établissements sociaux et médico-sociaux du groupe SOS pour s’adresser aux publics fragilisés et éloignés de l’offre culturelle à travers d’une part, l’intégration d’une offre culturelle de leurs divers lieux culturels au sein du catalogue du Pass Culture et, d’autre part, à travers un programme dédié : le Laboratoire des publics.

Le pass Culture et le Groupe SOS — Culture partagent un ADN commun : promouvoir la culture comme levier de réduction des inégalités sur l’ensemble du territoire. Forts de la complémentarité de leurs actions respectives, ils ont décidé d’unir leurs forces pour sensibiliser toujours davantage de jeunes, et particulièrement au sein des populations en situation de vulnérabilité.

Sensibiliser les jeunes vulnérables

Ce partenariat prévoit d’intégrer au dispositif du Pass Culture les offres des structures culturelles éligibles du Groupe SOS — Culture. Parmi elles, le Jardin des Métiers d’art et du design, un lieu de création, d’innovation et d’échanges dans l’Ouest parisien, La Citadelle, un fleuron du patrimoine français au cœur de Marseille ou encore Commune image, une fabrique de cinéma et de réalité virtuelle aux portes de Paris.

Il prévoit également de sensibiliser les jeunes accompagnés par les structures sociales du Groupe SOS – Culture au dispositif du Pass Culture, grâce à la fourniture de moyens d’information et de communication pour permettre le déploiement d’actions auprès de ces publics.

« Le pass Culture et le Groupe SOS – Culture partagent le même engagement. Je suis très heureux que nos structures s’associent aujourd’hui pour qu’ensemble nous renforcions nos actions en faveur de l’accès de l’ensemble des jeunes à la culture », assure Sébastien Cavalier, président du pass Culture. « C’est en collaborant avec des acteurs engagés à fort ancrage territorial comme le Groupe SOS que nous amplifierons notre action. »

Claire Andries, directrice générale du Groupe SOS - Culture renchérit : « Au sein du Groupe SOS , nous sommes convaincus que l’accès à la culture pour toutes et tous et à la pratique artistique est essentiel. Ce partenariat avec le pass Culture, qui s’inscrit pleinement dans notre « laboratoire culturel des possibles » est une chance pour continuer à développer une offre culturelle pour toutes et tous grâce à la promotion du pass Culture auprès des jeunes bénéficiaires du Groupe SOS, en situation d’exclusion scolaire et sociale, que nous accompagnons au quotidien. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)