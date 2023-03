Un lieu dédié aux écritures s'ouvre en Gironde : la Villa Valmont

La Villa Valmont sera le premier lieu culturel et de résidence artistique dédié aux écritures en Gironde avec une ligne artistique singulière et inédite dans le paysage national des résidences : soutien aux femmes autrices et aux auteurs émergents, thématique filée du paysage, hybridité des disciplines, soutien à l’émancipation par l’écriture, convivialité et ouverture.

Elle fêtera son ouverture du 26 au 30 avril avec 5 jours d’événements gratuits pour petits et grands: live poétiques (Souleymane Diamanka, Perrine le Querrec…), boums et ateliers illustration jeunesse (Boumboxeurs, Maxime Galipienso), performances littéraires et musicales (Chloé Delaume, Richard Gaitet, DJ Judah Roger de Radio Nova, duo Los Muchos), Banquet Radiophonique (payant), Cache-Cache de la cie Adieu Panurge au programme.

Des auteurs en résidence et événements toute l'année

Avec ses 6 hébergements, son parc de 3 hectares et ses espaces de travail, la Villa Valmont offre des espaces de vie et de création aux écrivains, scénaristes, illustrateurs, auteurs de BD et artistes pluridisciplinaires.

Le lieu recevra plus de 30 auteurs en 2023 parmi lesquels Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014), Ovidie, Sofia Aouine (prix de Flore 2019) ou Beata Umubyeyi Mairesse, des auteurs internationaux mais aussi des figures émergentes de la littérature, du cinéma ou du théâtre.

Ils participeront à des rencontres et à des ateliers d'écriture dans toute la métropole auprès des scolaires, des publics éloignés de la culture et du grand public. D'autres événements seront proposés toute l'année sur site ou hors les murs dans une volonté de rendre l'écriture accessible au plus grand nombre, dans un esprit toujours convivial, décalé et festif.

Crédits photo : Villa Valmont