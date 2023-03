Rachat de Lagardère : Bolloré essuie un premier refus de Bruxelles

Au 25 octobre 2022, Vivendi notifiait auprès de la Commission « son projet de rapprochement » avec Lagardère, conformément aux dispositions européennes. Une étape importante, soulignait le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, « dans notre objectif de créer un acteur mondial de l’édition ».

Rejet liminaire

Sauf que non. Du moins, pas si vite. La Lettre A rapporte que Bruxelles rejette pour l’heure le montage financier autour de la vente d’Editis. Le document estime que l’opération proposée n’est pas conforme, d’après les services de la concurrence.

Magrethe Vestager, commissaire européenne, émettrait donc de sérieux doutes sur les intentions et la mise en application. Ainsi, la Commission « conclut à titre préliminaire que l’opération n’est pas compatible avec le marché intérieur et le bon fonctionnement de l’accord sur l’espace économique européen ».

Entrave à la concurrence

Au fil de 345 pages, celle qui officie également comme vice-présidente de la CE met donc en cause l’OPA de Vivendi, en ce qu’elle « entrave de manière significative une concurrence effective ». Et ce, tant dans l’industrie du livre que pour le secteur de la presse people.

Si les conclusions sont encore susceptibles d’évoluer d’ici au 23 mai, date définitive de rendu des conclusions, Bruxelles n’apprécie pas le modèle de cotation-distribution envisagé. Par ce dernier, les actionnaires de Vivendi disposeraient d’actions Editis, en même temps que ces dernières seraient introduites en Bourse auprès d’Euronext Growth.

Autant en emporte la vente ?

Comme l’avait indiqué ActuaLitté, cette approche aboutirait à la vente non plus des seuls 29,5 % que détient le Groupe Bolloré, mais à un ensemble de 37,06 % — puisque s’y ajouteraient la participation que détient Vivendi. Or, la CE préférerait un choix que partagent amplement les instances représentatives du personnel d’Editis : la cession intégrale. De fait, rien n’indique que le futur repreneur du bloc refuserait cette option, relève le document.

Ainsi, « la motivation du choix d’une cotation-distribution par rapport à une vente de gré à gré par Vivendi semble être plus directement liée à la valorisation attendue à 100 % d’Editis, plus basse à proportion que la valorisation du bloc Bolloré, qu’au risque de ne pas trouver un acheteur pour 100 % », note le document.

Or, avec la cotation, Vivendi, le groupe Bolloré ou d’autres structures associées auraient la possibilité de redevenir actionnaires. De quoi poser un léger souci, si Vivendi devient propriétaire intégralement de Lagardère. En effet, « la société Vivendi et son actionnaire contrôlant le groupe Bolloré sont liés à de nombreuses entreprises et personnes physiques et détiennent notamment des participations non contrôlantes dans de nombreuses sociétés », souligne la CE.

En somme, la cotation aurait pour finalité d’affaiblir Editis — un point que le récent rapport du cabinet Secafi a largement détaillé dans une évaluation des Risques/Opportunités… Et de conclure en défaveur de cette solution financière :

Un contrôle insuffisant du capital peut entraîner une instabilité de la gouvernance et une remise en cause du projet stratégique. Ce risque serait fortement accru en cas de diminution du poids de l’actionnaire de référence au capital, consécutivement à des ventes de titres sur le marché, au-delà de la période de « lock up » de 3 ans (conservation des titres). Une baisse importante du cours de bourse liée à une situation de sous-performance mettrait l’entreprise sous la pression des marchés pouvant entraîner des restructurations et/ou la cession de branches d’activité. La transparence d’information vis-à-vis du marché, requise pour les entreprises cotées, amènera Editis à partager des informations sur sa situation avec ses concurrents, sans réciprocité. La nécessité pour les des équipes dirigeantes de consacrer une parte significative de leur temps à la communication financière (analystes, investisseurs...) au risque de s’éloigner de leurs missions opérationnelles. Au plan industriel, la séparation avec Vivendi se traduira par quelques disynergies (achats, fonctions supports...) et surtout des pertes d’opportunités présentées comme prometteuses lors de l’acquisition par Vivendi : « stratégie multimédia pour les livres, l’accompagnement multimédia pour les auteurs à succès, l’accès au marché africain, l’identification des nouvelles tendances (expertise de Havas) ». – Rapport du cabinet Secafi

Certes, les réticences de Bruxelles sont toujours susceptibles d’évoluer, mais ce scénario esquisse, très étrangement, l’une des perspectives qui se murmure de plus en plus fort : le volte-face de Vincent Bolloré, maltraité par la technocratie européenne.

« Le temps passe, et Bolloré est un instinctif. Il a hérité de peu, mais avec ou sans Lagardère, laissera à ses enfants de quoi construire un empire Bolloré suivant leur vision », nous assurait un proche du dossier. De quoi en effet montrer combien son intention de fonder un « champion français de la culture » aura été foulée aux pieds par les fonctionnaires européens.

Bolloré changé en victime expiatoire de Bruxelles, l’idée fait son chemin… ActuaLitté a sollicité Vivendi et reste en attente à cette heure.

