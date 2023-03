Ukraine : des bibliothèques à Wikipédia, la guerre culturelle continue

Durement touchée par l’offensive, la bibliothèque de la ville d’Irpin fut frappée par un obus pendant l’occupation par les troupes russes. Restauré depuis le retrait des forces militaires au printemps dernier, l’établissement public est devenu en quelques mois un véritable refuge pour les Ukrainiens.

Lieu de travail, mais aussi de rencontre, cette oasis est avant tout portée par Olena Tsyganenko, sa directrice. Du haut de ses 75 ans, elle est à la tête de la structure depuis quatre décennies. « Notre bibliothèque est un espace social de co-working. Tout est gratuit, l’accès à internet, l’espace, la lumière, le chauffage. Ça aide beaucoup les gens » confie-t-elle à Euronews.

Cet endroit est le centre spirituel de la communauté. Où l'on parle aux gens, on les aide à choisir un livre. Un livre est aussi une aide psychologique. C’est une bibliothérapie ; quelqu’un prend un livre, se distrait, apprend quelque chose de nouveau. Certains étudient. Maintenant tous les livres russes ont été retirés des rayons. La littérature ukrainienne est là pour apprendre notre histoire, notre art, notre culture, notre spiritualité. - Olena Tsyganenko

Et de conclure : « La bibliothèque est un temple du savoir, un temple de la science, une pharmacie de l’âme. Ici on peut se réchauffer, charger ses batteries, travailler, emprunter un bon livre, suivre un cours, ou une présentation littéraire. On trouve tout ce qui construit notre spiritualité. Ici, on peut apaiser son âme. On parle aussi de l’Ukraine, on dit que l’Ukraine va gagner. On organise des minutes de silence, et on dit gloire à l’Ukraine, gloire aux héros ! C’est le cri de nos âmes, de nos âmes ukrainiennes. Et désormais, nous devons nous soutenir, nous unir et nous soutenir de toutes les manières possibles. »

Une mobilisation mondiale

Les structures de prêt et leurs bâtiments à travers le pays sont devenus des acteurs à part entière de l’effort de guerre. Si certains endroits accueillent les familles durant les bombardements russes dans des abris, d’autres abritent des ateliers de fabrication de filets de camouflage pour l’armée. Mais c’est avant tout un engagement majeur dans la lutte contre la désinformation qui s’est mis en place à travers toute une nation.

Oksana Brui, présidente de l’Association ukrainienne des bibliothèques, rappelle à NPR qu’« aujourd’hui l’Ukraine ne se bat pas seulement pour sa propre indépendance, mais aussi pour l’avenir de ses enfants. » Elle souligne également le travail de formation déployé par les établissements de prêt en termes de maîtrise des médias et de l’information dans un pays où le discours public est contrôlé par l'État adverse.

Les structures ukrainiennes ne sont pas les seules à se mobiliser contre la Russie. Les histoires d’établissements à travers l’Europe et le monde entier se multiplient. Ils accueillent les réfugiés nouvellement arrivés et font part de leur solidarité à travers de nombreuses lettres ouvertes et mobilisations.

Une guerre d'information

Ce mardi 28 février, Wikipédia était à nouveau condamné à une amende de deux millions de roubles (soit environ 25.000 €) par la Russie rapporte l'agence Reuters. En cause, des articles sur l'agression de l’Ukraine ne respectant pas la narration officielle de Poutine. Wikipédia raconte le conflit de manière factuelle, s’attirant les foudres de Moscou. D’après le tribunal, le site aurait dû retirer les passages de « désinformations », jugés mensongers concernant le pays envahisseur.

Cette condamnation n’est pas une première. Peu après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, de nouvelles lois voient le jour permettant en particulier de contrôler le récit de ces évènements. Ces dernières interdisaient d’aller contre le discours officiel du pays sous peine d’amendes ou de blocage des sites web. Cette condamnation est la quatrième appliquée à la fondation Wikipédia depuis le début du conflit.

Résistance littéraire

Depuis le 24 février 2022, c'est tout le monde du livre qui fait de la résistance. Tant à travers le boycott des éditeurs, qu'en s'engageant dans la guerre culturelle qui se tisse en filigrane des affrontements armés. Écrivains, journalistes, artistes et défenseurs des droits de l’homme se sont rassemblés une nouvelle fois pour rédiger une lettre ouverte, diffusée par PEN America.

Condamnant collectivement et activement « la guerre sur plusieurs fronts de la Russie contre le peuple et la culture ukrainienne, » ils font état de la situation au 24 février 2023, triste date de commémoration de l’invasion. Ensemble, ils pleurent les milliers de personnes tuées « lors de la campagne de violence de la Russie ».

Mais ils déplorent également l’attaque de « l’espace de libre expression en Ukraine ». Ils rappellent les nombreux cas de meurtre,de kidnapping ou encore d'exils de journalistes, d’écrivains et de poètes. Mais également la destruction et la dégradation des lieux de culture et d’histoire comme à Marioupol ou à Tchernihiv.

Parallèlement à la destruction délibérée de vies humaines et d’infrastructures, le président russe Vladimir Poutine a nié l’existence d’une histoire et d’une culture ukrainiennes distinctes de la Russie. -PEN America, dans la lettre ouverte

