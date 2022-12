Ukraine : 10 mois après l'invasion, le monde du livre en guerre 

Au centre de cette stratégie, l'intox à répétition de Vladimir Poutine : il n’existerait ni histoire, ni langue, ni culture ukrainienne distincte de celles de la Russie et des Russes. Olesya Khromeychuk, historienne et directrice de l’institut ukrainien de Londres, le conteste : « Les écrivains, poètes et artiste sont devenus les figures qui ont façonné l’identité nationale ».

Dans une interview de juillet 2022, le romancier, poète et essayiste Yuri Andrukhovych a présenté l’écriture et la tradition ukrainiennes comme un véritable rempart contre l’agresseur : « Il est assez ironique que chaque tentative de la Russie pour détruire la culture ukrainienne ait eu l’effet contraire… » Désormais, poursuit Oleksandra Yakubenko, experte membre du PEN America, une chose est certaine : « Notre culture et notre survie physique sont étroitement liées, elles vont de pair. »

Une guerre de savoir

Le conflit a eu un impact dévastateur sur la communauté : des écrivains, des artistes et acteurs du monde culturel font partie de quelque 16.000 victimes civiles. D’autres ont abandonné leurs professions pour rejoindre les forces militaires et défendre l'État agressé.

La page Web de PEN Ukraine, « People of Culture Taken Away by the War », récemment mise à jour le 24 octobre 2022, fait état de 31 personnes mortes suite aux attaques militaires russes ainsi qu’un certain nombre de personnalités culturelles tuées au combat alors qu’elles défendaient leur patrie rapporte le PEN America.

La Russie aura harcelé, menacé, arrêté, fait disparaître et poursuivi des auteurs, des journalistes et d’autres opposants à son occupation. En juin 2022, Moscou avait emprisonné 162 journalistes, militants, écrivains et autres ukrainiens pour des motifs politiques. Ils sont détenus en Crimée ou transférés illégalement en Fédération de Russie, selon la Mission du président ukrainien en Crimée.

Andrey Kurkov, l’une des plumes les plus renommées du pays et présidents de PEN Ukraine de 2018 à 2022, précise que de nombreux collègues ont interrompu leur écriture de fiction depuis l’invasion de février 2022, optant pour des essais, de la non fiction, des journaux intimes et du journalisme. Par ailleurs, la poésie était devenue plus patriotique et déclarative.

L'édition en première ligne

Après les artistes, les auteurs et les bibliothécaires, c’est au tour des maisons d’édition de se retrouver en première ligne. Suivant les principaux changements sur les conditions de travail des éditeurs ukrainien pendant la guerre, la revue Chytomo a mené une enquête auprès de 85 structures à travers tout le pays. Et ce, afin de rapporter en temps réel les difficultés autant que le rôle de la coopération internationale.

Elle se réjouit de voir toutes les structures essayer de continuer leur travail malgré les conditions difficiles. 85,9 % d’entre elles fonctionnent normalement contre 14,1 % menant partiellement leurs activités. En quelque mois la situation a changé pour le mieux : en avril, seuls 39 % des maisons fonctionnaient et 51,2 % travaillaient partiellement.

En raison de l’invasion, les sociétés ont non seulement changé leur forme d’activité pour passer en ligne par exemple, mais aussi leur emplacement. 10,7 % d’entre elles ont déménagé dans une autre ville, 28,6 % ont vu une partie de leur équipe ou de leurs infrastructures changer de localisation.

Suite aux bombardements, de nombreux bureaux et entrepôts ont été endommagés. Les bâtiments ayant subi des dommages se situent à Khrakic, ainsi que dans la région de Kiev comme dans la ville de Bucha. Cela représente 18,5 % des éditeurs interrogés dont Korbush Publishing House, Folio, ADEF-Ukraine, Vivat, Vikhola, SUMMIT-BOOK, et bien d’autres. C’est la maison Ranok qui a subi le plus de perte.

« Il y a eu trois gros évènements, en avril, en juillet et en août. Une personne est décédée. Un entrepôt a partiellement été endommagé, incluant bureaux, conduite d’eau incendie et livres. Un autre entrepôt de papier a été détruit et quatre librairies ont été bombardées. Cela représente environ 16 millions d’hryvnias (soit environ 411.202 €) de pertes directes » précise Ranok.

Un regain d'intérêt

Durant de l’été, la majorité des éditeurs a observé une augmentation progressive de l’intérêt pour leurs titres. « Au cours des premiers mois, les ventes sont tombées à presque zéro, mais à partir de juin, nous assistons à une augmentation progressive des ventes et même à un retour à la normale », explique UA Comix Publishing.

« Depuis le début de la guerre [...], nous avons subi deux changements majeurs : de mars à juin, l’activité de nos clients étrangers a été supérieure à celle des clients ukrainiens pour des raisons évidentes. Cependant, depuis juillet, le marché ukrainien est devenu plus actif. Le manque de livres en langue russe sur le marché a également eu un effet positif sur notre travail. Les lecteurs (clients) et les librairies en Ukraine refusent massivement les livres en russe et, par conséquent, sur les étagères, en particulier, nos publications sont placées à la place des Russes. L’accent s’est sensiblement déplacé vers l’édition d’auteurs ukrainiens » disent-ils à la maison d’édition Stary Lev.

En ce qui concerne les revenues des éditeurs, 44,7 % n’ont pas eu besoin de réduire les salaires de leurs employés, 37,6 % ont eux à diminuer les payes, 8,2 % sont dans l’incapacité de les rémunérer. Mais chez 9,4 % d’entre eux, les employés ont reçu une augmentation. Ils tentent de s’adapter aux nouvelles réalités et d’économiser sur les processus de production ainsi que les loyers.

« Toute l’équipe travaille à distance, nous avons renoncé au bureau faute de pouvoir payer le loyer. L’activité est la même qu’avant le 24 février, mais désormais nous travaillons également activement sur des projets ukrainiens et avec des auteurs ukrainiens » précise Laboratoriya.

Le regain d’intérêt pour les titres ukrainiens permet aux éditeurs qui poursuivent leurs activités d’étendre leur rayonnement à l’étranger. Le plus simple et là ou le plus grand nombre d’entre eux ont réussi à s’imposer est le marché polonais. Une coopération également liée à la proximité territoriale ainsi qu’à la volonté des Polonais de soutenir les Ukrainiens.

Mais les éditeurs ne sont pas restés à l’écart des combats : ils s’impliquent dans le volontariat, soutiennent les réfugiés et certaines entrepreises voient leurs salariés s’engager en première ligne du conflit. 82,9 % d'entre eux ont parmi leurs effectifs des salariés bénévoles et 43,4 % des salariés en première ligne. Une grande partie des structures éditoriales transfèrent des fonds aux forces armées, provenant à la fois de vente d'ouvrages et des bénéfices de la maison d’édition. Par exemple, la Stiletto et Stylos reverse 10 % chaque mois à Come Back Alive.

Crédits photo : Alisdare Hickson (CC BY-SA 2.0)