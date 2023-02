Tal Madesta inaugure la maison d’édition, La Déferlante

Selon un communiqué de La Déferlante, la structure sortira deux à cinq titres par an. Dans la continuité de la ligne éditoriale de la revue, les récits féministes et LGBTQIA+ seront mis à l’honneur.

C’est le militant transféministe et journaliste indépendant, Tal Madesta, qui ouvrira le bal avec son nouvel essai, La Fin des monstres. Sur les 500 exemplaires en précommande, 366 ont déjà été vendus. Ils seront livrés en mars 2023, avant les sorties en librairie.

« Je ne suis déjà plus celle que j’étais, mais pas encore celui que je veux devenir. »

En 2020, Tal Madesta entame une transition de genre. En prenant ce chemin qui implique de redéfinir entièrement son rapport à soi, aux autres, au monde social, il va faire l’expérience désolante de la violence transphobe et du deuil. Mais Il va aussi découvrir la joie d’aimer autrement et d’expérimenter avec intensité sa propre liberté. Entre rage et lumière, Tal Madesta livre le récit d’une révolution intime, en même temps qu’un plaidoyer passionné pour l’émancipation des personnes trans.

-Description du livre par La Déferlante éditions

Le premier ouvrage de l’auteur, Désirer à tout prix, a été publié en 2022 aux éditions Binge Audio. La société française de production et diffusion de podcasts, fondée en mai 2015, a également lancé sa maison il y a deux ans. En 2021 et en 2022, elle sort plus de vingt titres adaptés ou non des podcasts d’origine.

À l’automne prochain, le journaliste et photographe Marie Docher suivra Tal Madesta, avec Et l’amour aussi, qui dresse les portraits intimes de quarante femmes lesbiennes, dix ans après la loi du mariage pour tous.

Les productions presse de La Déferlante relevaient déjà d’un travail d’édition proche de celui de la littérature. La revue sort tous les trois mois et son prix (hors abonnement) avoisine les 20 €. Les articles sont des long-formats, et s'appuient sur un graphisme soigné.

Parmi les formats plébiscités, on peut évoquer les récits, reportages, bande dessinée, ou encore des portfolios. Par ailleurs, la revue n’est pas vendue en kiosque, mais en librairie (environ 6000 exemplaires par numéros), et sur abonnement (plus de 9000 abonnés).

Le mariage de La Déferlante avec l’édition n’est pas une proposition isolée. Seuil a annoncé une collaboration avec Mediapart pour la collection « Enquête de sens », qui sera inaugurée au mois de mai prochain.



La revue XXI se dotera elle aussi de sa propre maison d'édition dès le mois de mars 2023. Elle accueillera la collection XXI Bis, et réunira de longs récits et « reportages littéraires ».

Crédits photo : La Déferlante Éditions