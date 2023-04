La fin des monstres - Récit d'une trajectoire trans

"Je ne suis déjà plus celle que j'étais, mais pas encore celui que je veux devenir". En 2020, Tal Madesta entame une transition de genre. En prenant ce chemin qui implique de redéfinir entièrement son rapport à soi, aux autres, au monde social, il va faire l'expérience désolante de la violence transphobe et du deuil. Mais Il va aussi découvrir la joie d'aimer autrement et d'expérimenter avec intensité sa propre liberté. Entre rage et lumière, Tal Madesta livre le récit d'une révolution intime, en même temps qu'un plaidoyer passionné pour l'émancipation des personnes trans".