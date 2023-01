La revue XXI ouvre sa maison d'édition

Cette collection XXI Bis inaugurera la maison d'édition de la revue XXI, en développant les reportages au long cours qui ont fait la réputation du titre. Deux ouvrages seront publiés le 8 mars prochain.

Pour La part du chien, Aurélie Champagne a suivi pendant un an quatre soldats « en rupture », blessés par la guerre, qui vont se reconstruire grâce au programme Arion, fondé sur la médiation canine. Ramsès Kefi, pour À la base, c'était lui le gentil, propose un long format sur les rixes adolescentes, observant les causes et le contexte de ces événements dramatiques et très médiatiques.

Dès le 5 avril, deux autres titres les rejoindront, Mais qui a piqué Valérie ?, de Pierre Carrey, et C'est pas la mort, de Patrice van Eersel.

Chaque titre, d'une centaine de pages, est vendu au prix de 9 €.

« Guerres, pandémies, réchauffement climatique... Nos repères tanguent. Les journalistes du temps long se trouvent aux premières loges, c’est-à-dire sur le terrain. Capteurs des frémissements et des signaux faibles d’un monde qui advient, ils sont là pour alerter, annoncer, en finesse et avec sensibilité. D’où l’idée de créer une collection de longs récits, vendus à l’unité en librairie, pour documenter ce réel sur la crête, dans les failles, entre destruction et construction », indique la revue pour présenter sa collection.

À LIRE: La revue XXI veut en finir avec les paradis fiscaux

Il ne s'agit pas de la première expérience éditoriale de la revue XXI, qui participe régulièrement à des projets de coédition. En 2021, la revue avait ainsi porté un projet de financement participatif avec les éditions Massot pour une bande dessinée, Un bébé si je peux !, de Marie Dubois.

En 2020, la revue coéditait avec Futuropolis Payer la terre, de l'Américain Joe Sacco (traduction de Sidonie Van den Dries), un des grands maitres du reportage dessiné.

La revue XXI fait partie du groupe Quatre, qui publie aussi les titres La Revue Dessinée, 6MOIS et TOPO.