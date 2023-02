Héloïse d’Ormesson élue Présidente du groupe Littérature générale du SNE

Héloïse d’Ormesson a commencé sa carrière d’éditrice chez Seaver Books à New York, à l’issue d’un Master en littérature anglaise à l’université de Yale.

Après un passage dans la collection Bouquins chez Robert Laffont en 1987, elle rejoint Flammarion en 1989, où elle est directrice du département de littérature étrangère. En 1998, elle a été nommée à la direction littéraire des éditions Denoël. En 2004, elle a fondé les éditions Héloïse d’Ormesson qui ont, fin 2018, intégré le groupe Editis.

Je suis heureuse et fière de prendre le relais de Muriel Beyer, qui a brillamment dirigé notre groupe pendant plus de 4 ans et que je remercie. En tant que Présidente du groupe Littérature générale, j'aurai à cœur de poursuivre notre réflexion commune sur des sujets d’actualité littéraires afin d'enrichir les débats qui construisent le monde de l’édition et tendent à publier mieux. - Héloïse d’Ormesson

Ce groupe, qui fonctionne comme un club, permet aux éditeurs de Littérature générale d’échanger et de réfléchir sur des sujets de fond ou d’actualité : défense contre les attaques à l’encontre du droit d’auteur, promotion du livre de littérature générale, propriété littéraire et artistique, loi Lang et loi sur le prix du livre numérique, relations avec les agents et avec les organisations représentatives d’auteurs, suivi législatif et jurisprudentiel, gestion collective.

Le Syndicat national de l'édition est l'organe professionnel représentatif des éditeurs français. Avec plus de 700 adhérents, il défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition, le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle... Il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul.

Crédits photo : Héloïse d’Ormesson (© SNE)