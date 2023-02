HarperCollins France : 10 ans de romance

HarperCollins a fait ses premiers pas en 1817 avec l’ouverture de l’imprimerie des frères Harper aux Etats-Unis. Maison d’édition internationale, elle publie environ 10.000 nouveaux livres chaque année, traduits en 17 langues et totalise plus de 200.000 titres – en papier ainsi qu'en numérique.

Sa filiale française propose un catalogue de littérature générale (romans et polars français et étrangers, documents d’actualité ...) sous le label américain et des programmes de romance sous la marque Harlequin.

Une large palette d'offres

La maison a créé &H en 2013 afin de diffuser des œuvres romantiques inédites. Les œuvres initiales relevaient de la « romcom », au ton humoristique et léger, porté par la pionnière du genre, Sarah Morgan.

Puis d’autres déclinaisons se sont imposées : les fictions contemporaines (avec Emily Blaine ou Caro M. Leene), ainsi que la New Adult avec des personnages ayant entre 18 et 30 ans (grâce, par exemple, à L.J. Shen). Enfin, est venue la Dark Romance qui met en scène des relations parfois condamnées par la morale ou la loi. Dark Romance (traduit de l'anglais par Lauriane Crettenand, 2017) de Pénélope Douglas fut l'un des premiers titres.

En 2022, &H s'ouvre à la Romantasy avec Witch Games de l'astrologue Shana Lyès. En 2023, cet élargissement s'amplifie avec la publication en février d'une fiction dystopique, I’m Not Your Soulmate de Lyla Mars, découverte sur la plateforme d'écriture Wattpad.

Sujets et usages modernes

Ces dernières années, de nouvelles thématiques sociales ont émergé chez &H. L’Académie des femmes parfaites (traduction de l'anglais par Morelli, 2020) de Helly Acton propose une narration teintée de féminisme et de girl power. Et en septembre, une histoire entre des protagonistes homosexuels voyait le jour : Lovers (2022) de Florie C. De plus, à la fin de l'année, un auteur masculin rejoindra les rangs.

Des plumes emblématiques se retrouvent dans l'ouvrage collectif Entre les pages de ton cœur. Ces autrices sont en majorité française et gardent un lien fort avec leur lectorat, à travers les réseaux.

Elles sont soutenues par un cercle d’influenceuses privilégiées, la Love Society (influenceurs Instagram, Facebook et booktokers), une communauté constituée par l'éditeur pour valoriser ses titres. Pour l’occasion, un jeu concours sera organisé pour tenter de gagner une box anniversaire, une soirée avec auteurs et influenceurs et bien d’autres choses.

Crédits photo : CC0