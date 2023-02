55.000 $ de livres anciens dérobés dans une librairie du Canada 

Installée depuis 1991 à Victoria (Colombie-Britannique, Canada), la librairie Russel Books avait démarré son activité à Montréal en 1961. Plus de 1650 m2 consacrés aux ouvrages anciens et rares et une notoriété considérable… Pour Andrea Minter, qui dirige la boutique, ce cambriolage virait au cauchemar.

« S’ils n’avaient emporté que les best-sellers du New York Times, nous les aurions remplacés. Mais ils ont pris nos ouvrages favoris, les plus spéciaux », indique-t-il. Un stock évidemment des plus délicats à reconstituer…

Dégâts en série

Une ligne d’urgence fut ouverte au lendemain du larcin, appelant toute personne en mesure d’aider l’enquête à se manifester. Parmi les pièces volées, une première édition de Walt Whitman, d’une valeur de 10.000 $, un Harry Potter dédicacé ainsi qu’un livre paru en 1600…

Aucun salarié de la librairie n’avait été blessé, mais le moral en prenait de nouveau un sacré coup : figure majeure de la librairie indépendante au Canada, elle avait déjà été victime d’un jet de poubelle, deux semaines plus tôt. Sa vitrine avait été brisée, mais les vandales n’avaient rien emporté, pour cette fois. La police de Victoria enquêtait déjà sur cette première agression et le vol s’est ajouté au dossier.

Résolution rapide

Confrontant les images de vidéosurveillance aux informations collectées, la police a rapidement pu suivre le suspect : après son effraction dans la librairie, il s'est abrité dans un logement résidentiel à quelques blocs de là. Il y aura d’ailleurs laissé une partie de son butin, récupérés par un autre individu, mais finalement remis à la police.

L’homme s’est fait attraper le surlendemain de son crime, en possession de 22.000 $ de marchandise, note les forces de l’ordre dans un communiqué. Après vérification, elles découvrent les trois mandats d’arrêt pour recel et effractions dans la province canadienne. Il été placé en garde à vue, pour une comparution prochaine.

La police reste à la recherche d’un possible complice, encore non identifié.

Crédits photo : Russell Books