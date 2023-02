Fnac épinglé pour son Coup de coeur à Bastien Vivès

Samedi dernier, une abonnée du compte Instagram de Laetitia Abad-Estieu, connue sous le pseudonyme @Cestquoicetteinsulte sur Instagram, partage une photo. Sur cette dernière, on y voit une nouvelle colonne promotionnelle, installée au rayon bande dessinée de la Fnac du quartier de Montparnasse à Paris.

Ne rien laisser passer ?

La sélection présente et met en avant plusieurs ouvrages de Bastien Vivès, dont La Décharge Mentale. Publiée en story, suivi par quelque 45.000 personnes, la photographie fait réagir. Rapidement les témoignages laissent à voir que l’établissement parisien n’est pas un cas isolé, les magasins de Belfort, Metz ou encore Cour Saint Emilion à Paris mettent également en avant l’auteur de Polina. Une suggestion venue d'en haut, donc ?

Interpeller Fnac-Darty

Rappelons qu'avec deux autres ouvrages, Petit Paul (Glénat, 2018) et Les Melons de la colère (Les Requins marteaux 2011), La Décharge mentale est visée par une enquête préliminaire après les plaintes de deux associations, La Fondation pour l’enfance et Innocence en danger.

Militant associatif, Arnaud Gallais s’empare du sujet. Engagé contre les violences faites aux femmes et aux enfants, il s'est fendu d'un courrier à Enrique Martinez, le PDG.

Dans la missive, partagée avec la presse, il demande à ce que l’album La Décharge mentale soit privé du label de Coup de cœur. Cet éclairage « est pour nous insupportable au regard de ce que ces dessins représentent et de l’émoi suscité par ces derniers », note-t-il. Il reste pour l’instant sans réponse, tout comme Laetitia Abad Estieu.

Rappelons qu'avec son association BeBrave France, il est à l’initiative de la pétition qui a menée à la déprogrammation de l’exposition de Bastien Vivès, prévue pour le FIBD.

Des difficultés de classement

Outre l'affaire Vives qui se prolonge, la grande surface culturelle est en parallèle confrontée à des problèmes de classification et d'organisation. Et pas pour la première fois : cette étrangeté avait déjà été pointée en 2021, lors de la sortie en grand format chez Philippe Rey du livre de Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes.

Le livre, lauréat du Prix Goncourt 2021, était en effet rangé... dans les best-sellers de la littérature étrangère. Récemment édité au Livre de Poche, le titre a subi derechef la même discrimination – un certain acharnement dans l'illogique, en somme. Et d'autres auteurs avec lui, comme d'Alain Mabanckou, Franco-Congolais, ou d’Amin Maalouf, Libanais et académicien.

Au rayon littérature étrangère de la Fnac Chambourcy

Des ouvrages pourtant rédigés en langue française : ils auraient donc toute leur place aux côtés d'auteurs « francophones » comme Amélie Nothomb, Joël Dicker ou encore Aki Shimazaki.

J’ai cherché les causes de cette aberration de classement. Votre signalétique est assez simple, d’un côté la littérature étrangère (donc traduite) et la littérature francophone (dont le français est la langue d’expression). Donc, tout devrait aller de soi. - David Alliot

Les libraires de la Fnac semblent résignés. Interrogés, ils répondent : « C’est comme ça, ça vient du siège. » Sollicité, le groupe Fnac-Darty n'a pas retourné nos demandes de commentaires sur ces points.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)