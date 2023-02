En Italie, la (re)naissance d'un musée international de la bande dessinée

L'année 2023 sera celle d'une « ouverture des horizons » du PAFF, qui adopte la nouvelle dénomination de Musée international de la bande dessinée et un projet patrimonial plus ambitieux encore. « Plateforme culturelle » ouverte en 2018, l'institution combine depuis un centre de formation, de recherche et un musée de la bande dessinée.

Installé au sein de la Villa Galvani, construite en 1826, le centre est géré par l'association Vastagamma APS, du bédéiste italien Giulio De Vita, avec le soutien de la municipalité de Pordenone et de la région du Frioul-Vénétie Julienne.

La Villa Galvani

Parmi les artistes mis en avant à l'occasion d'expositions, Manara, Moebius, Milton Caniff, Giorgio Cavazzano, Juanjo Guarnido, Tony Wolf, Will Eisner ou encore les œuvres des auteurs des éditions Marvel et DC Comics.

Une nouvelle collection permanente

Une page vierge de l'histoire du PAFF s'écrira bientôt, à partir du 10 mars prochain, date choisie pour l'inauguration d'une nouvelle offre de l'institution. Une exposition permanente fera ainsi son entrée dans le musée, réunissant 200 pages originales, mais aussi 500 dessins, scénario, publications rares et historiques, et même des costumes de films adaptés de bandes dessinées. Ces pièces viennent de tous les pays du monde, assure l'institution, grâce à des achats, des prêts et des dons.

Affiches pour l'ouverture du Musée international de la bande dessinée

L'ouverture du Musée international de la bande dessinée ajoute un nouvel astre dans la constellation des expositions et événements éducatifs et culturels organisés par le PAFF!, qui, en 4 ans seulement, s'est hissé au rang de lieu européen incontournable du paysage culturel et d'institution à l'aura internationale. - Giulio De Vita

Quant aux artistes représentés au sein de cette collection, le musée cite Carl Barks, Milton Caniff, Giorgio Cavazzano, Will Eisner, Floyd Gottfredson, Chester Gould, Benito Jacovitti, Magnus, Milo Manara, George McManus, Andrea Pazienza, Hugo Pratt, Alex Raymond, Charles M. Schulz ou encore Art Spiegelman. Aucune autrice n'est évoquée, mais les 2200 mètres carrés de l'étage dédié à cette collection permettront sans doute de leur faire une place, à terme.

Luca Raffaelli, commissaire de cette exposition permanente, assure qu'elle proposera « un grand nombre de travaux originaux [...] des artistes les plus réputés ».

Au degré près

La villa de style vénitien gagne aussi, en 2023 un centre d'archives, inauguré en fin d'année. Il permettra d'assurer la bonne conservation des documents acquis par le Musée international de la bande dessinée. Une température constante de 18°C sera garantie par le système de climatisation, avec une humidité relative qui ne dépassera pas les 45 %.

Ce versant patrimonial accompagnera la nouvelle perspective historique que se donne l'institution. Ainsi l'exposition permanente retracera-t-elle un siècle de bande dessinée, à travers les différents formats et supports de publication.

Corriere dei Piccoli, 21 mai 1937 (détail)

Le musée mettra l'accent sur la réception des oeuvres, et les liens avec leur diffusion. Le PAFF cite, en cas d'illustration, le cas de la bande dessinée L’eternauta, récit de science-fiction des auteurs argentins Héctor German Oesterheld et Francisco Solano López. Publié dans les années 1950 dans un format horizontal, le titre ne connaitra le succès en Italie que vingt ans plus tard, à la verticale, selon la présentation « bonellide » alors en vigueur dans le pays.

Les pages anciennes et autres dessins historiques s'accorderont avec de nouveaux dispositifs numériques, entre écrans tactiles, équipements audio et autres tablettes pour accompagner les visiteurs...

Photographie : l'intérieur du PAFF (Municipality of Pordenone, CC BY 4.0)