Les pratiques des lecteurs italiens mises à nu

Le rapport Production et lecture de livres en Italie - Année 2021, publié le 7 décembre 2022 par l’Istat (Institut National de Statistique), constate qu'au niveau national, la production de livres a renoué avec la croissance, tandis que le nombre de lecteurs reste stable.

En effet, 40,8 % de la population âgée de 6 ans et plus a lu au moins un livre au cours de la dernière année, pour 41,4 % en 2020.

En ce qui concerne les modalités de lecture, 69,2 % des lecteurs italiens lisent uniquement des livres imprimés, 12,1 % uniquement des livres numériques, 0,5 % n'écoutent que des livres audio tandis que 18,2% utilisent plusieurs supports de lecture.

À LIRE : 17 % des Italiens lisent exclusivement sur téléphone... mais pas des livres

Une situation très inégale

La situation de la lecture dans le Bel Paese est toutefois très différenciée selon les régions de la péninsule. Par exemple, dans le Molise (sud de l’Italie), 31,9 % de la population âgée de six ans et plus, soit 90.000 personnes, ont lu au moins un livre au cours de l'année écoulée pour des raisons non strictement éducatives ou professionnelles. Cela signifie que 68,1 % de la population en Molise n’a pas lu un seul livre.

4,3 millions € ont été alloués par le Centre pour le livre et la lecture (Cepell) en décembre 2022 pour la promotion de la lecture. L'objectif est de diffuser la lecture et d'essayer de contrecarrer ces différences territoriales.

Lecteurs masculins ou féminins ?

On pourrait ensuite se demander le genre favori des lecteurs italiens. Comme le révèle le journal IoDonna, une analyse des données de l'Istat entre les années 2019 et 2021 montre une situation assez variée et différente selon les critères retenus.

En effet, les femmes sont plus nombreuses à lire un livre par an mais les hommes sont plus nombreux dans ceux qui en lisent un à trois par an. Chez les grands lecteurs, plus de 12 livres par an, les femmes sont majoritaires même si la part des hommes augmente.

Des lectures transversales

Il est donc difficile de distinguer aujourd’hui si un public est plutôt masculin ou bien féminin, car les livres s’adressent souvent au plus grand nombre et ne suivent plus des genres littéraires définis et codifiés. D’un point de vue générationnel, il suffit de penser aux livres pour les Jeunes Adultes, appelés aussi crossover books car ils font appel à des lecteurs d’âges différents.

« Aujourd'hui, je ne ferais pas autant de distinctions entre les lectures féminines et masculines », déclare ainsi Barbara Cella, responsable marketing d’Emmelibri/Messaggerie, à IoDonna, « nous sommes dans un monde très transversal et hétérogène, j'aurais peut-être plus tendance à distinguer par tranche d'âge ou par génération ».

À LIRE : Mondadori investit pour séduire la génération Z en Italie

Des frontières plus fluides

Dans le passé, les lecteurs choisissaient en effet les livres par auteur, par éditeur - on parlait en Italie des « lecteurs Adelphi » ou « Einaudi », deux maisons d’édition italiennes historiques ayant un positionnement éditorial très différent - par type de littérature - Iperborea par exemple ne publiait que des livres d'auteurs d'Europe du Nord - ou par genre , Longanesi publiait principalement des romans d’aventures, souvent de best-sellers états-uniens.

Aujourd’hui, la situation a changé, en Italie comme dans le reste du monde : « Il est évident que l'offre s'est adaptée à l'évolution de la demande et que les frontières se sont estompées, devenant presque indiscernables » poursuit Barbara Cella.

Mais, en ce qui concerne la lecture en Italie, le travail pour les années qui viennent est encore long. Un noyau dur de grands lecteurs représente une petite partie de l'ensemble, face à une très large proportion de non-lecteurs ou de lecteurs occasionnels. Le défi est donc d’apprendre à parler à ce public occasionnel pour élargir le lectorat.

Crédits photo : Domaine public

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020