Mondadori investit pour séduire la génération Z en Italie

Webboh regroupe et relate les informations les plus intéressantes et suivies sur les réseaux sociaux. « Influenceurs, créateurs, Instagrammeurs, youtubeurs [...] conquièrent une vitrine qui leur est propre, une terre indépendante. » C’est ainsi que se présente dans sa page officielle ce portail d’information dédié aux jeunes. La société a son siège à Brescia, dans le nord de l’Italie, et a clôturé l’année 2021 avec un chiffre d’affaires de 103.000 €.

Il s’agit d’un média destiné aux jeunes et en particulier aux habitués de réseaux sociaux. Né en avril 2019, il s’est rapidement imposé grâce à sa capacité à capter les intérêts et le langage des plus jeunes. Sa proposition éditoriale est donc axée sur le monde des réseaux sociaux et du web, en apportant des nouvelles et des contenus liés aux créateurs.

Avec une fanbase de 2 millions de followers (75 % de moins de 24 ans) entre Instagram et TikTok, et 13,4 millions d’interactions au mois d’octobre 2022, Webboh fait partie du top 5 des marques du classement italien Top Media Most Social (source : classement Sensemakers). Et pour ce faire, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, avec des discours très sensés :

Le site web permet d’atteindre 2 millions d’utilisateurs uniques par mois (source : Google Analytics, novembre 2022). La marque est dirigée par Giulio Pasqui, son fondateur, qui conserve le poste de directeur général et de directeur du contenu après l’acquisition.

« Éditeur de référence pour nouvelles générations »

« Ces dernières années, notre stratégie de développement numérique a été de plus en plus orientée vers le monde des réseaux sociaux, un domaine dans lequel nous avons atteint une très large audience : plus de 72 millions de followers », a expliqué dans une note Antonio Porro, PDG du groupe Mondadori.

« Nous voulons poursuivre dans cette direction en renforçant notre présence sur le segment à fort potentiel de la génération Z », a-t-il ajouté. L’objectif est clair, devenir l’« éditeur italien de référence pour les nouvelles générations ».

Giorgio Pasqui a salué l’opération à son tour : « Nous sommes très heureux de cette opportunité. Nous sommes tournés vers l’avenir : Webboh rejoint le groupe Mondadori pour consolider sa position stratégique, dans le but de faire croître encore plus la communauté et de renforcer l’identité de la marque auprès des nouvelles générations. »

