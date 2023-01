Entre l'extrême droite et l'intelligence artificielle, c'est quoi le pire ?

Aujourd’hui, Sarah Andersen a 30 ans. Et comme toute créatrice ayant recours à Internet, elle a connu son lot de mésaventures. Fin 2016, elle a servi de cible aux utilisateurs d’un forum : son message féministe et la simplicité des dessins en faisaient, avec le recul, une victime toute désignée.

Et voici comment ses strips furent détournés, son personnage changé en raciste farouche, allant jusqu’à la négation de l’Holocauste, avec en prime croix gammées. Les images ont proliféré, presque impossibles à supprimer.

Propagande et contrefaçon

Dans le New York Times, la dessinatrice raconte ce qui a tous les traits de l’usurpation d’identité : « L’Alt-Right a créé une version “fantôme” de moi, qui prône l’idéologie néonazie. Parfois, des lecteurs tombent dessus. J’ai reçu des messages outrés et fut contrainte de contacter mon éditeur pour dénoncer cette récupération. »

Puis, une police a été conçue à partir de son lettrage : une imitation déconcertante, facile d’utilisation, qui prolongeait la parodie raciste de ses créations. « La graphie est quelque de personnel et d’intime pour moi, un élément que me définit autant que d’autres traits propres, comme la couleur de mes yeux ou mon nom », atteste-t-elle.

Et voici qu’elle découvre un dessin où seul le texte a été modifié : le strip date de 2017, et son style a quelque peu évolué, mais la ressemblance est troublante. Avec un message qui sert la propagande de Donald Trump, tout en humiliant Hilary Clinton. Mais là encore, elle sut garder une avance et tenir à distance ces haineux.

“Il est vivant... vivant !”

En octobre 2022, nouveau coup, plus violent cette fois : par l’intermédiaire d’une intelligence artificielle, un internaute génère un dessin automatique. Le trait reprend celui de l’autrice, mais derrière l’écran, on ne retrouve ni un fan ni un fanatique malveillant, juste une machine.

« Je me suis sentie violée. » Les générateurs de textes et d’images que proposent les outils d’IA gomment en effet les inexactitudes qu’un humain introduirait en reproduisant ses dessins. « Les humains ne peuvent s’empêcher d’apporter de leur humanité dans l’art. Ce dernier est profondément personnel et l’IA en avait effacé toute humanité, réduisant l’œuvre de ma vie à un algorithme. »

À mesure que la machine apprend et se perfectionne, la distinction s’estompera de plus en plus entre l’original et la copie. La collecte d’images — sous droit, va sans dire — abondamment partagées sur internet simplifie l’alimentation des IA. Donc leur capacité à reproduire plus encore, et de mieux en mieux.

La question reste : jusqu’à quelles dérives les dessins aboutiront-ils ? On sait que le deep fake produit des vidéos avec le visage d’une personne et le corps d’une autre — souvent pour créer de la pornographie. La politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez en a été amplement victime, de même que de nombreuses célébrités. Des femmes, principalement.

Mais les perspectives sont nombreuses et les risques tout autant. « J’ai expérimenté plusieurs générateurs, et jusqu’à présent aucun n’a imité mon style d’une manière qui menace directement ma carrière », note Sarah Andersen. Pour l’heure en tout cas. Car les IA se perfectionnent, encore et encore. Et la dessinatrice de conclure : « Je vois un monstre prendre vie. »

Crédits photo : Daniel Mingook Kim/ Unsplash