Patrick Modiano fait Commandeur de la Légion d'Honneur

Premier lieu culturel de proximité, à la bibliothèque, on lit, on joue, on écoute de la musique on chante, on se rencontre, on cuisine parfois, on découvre toujours… Finis les rayonnages poussiéreux ! Les 125 bibliothèques du territoire lillois proposent désormais de nombreuses activités et s’ouvrent à tous les publics. C’est le sens de la campagne de communication « À la bibliothèque, chacun son style », menée par la Métropole Europeenne de Lille cet automne.