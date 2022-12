Géant !”, un collectif d'éditeurs jeunesse pour “se rendre visible

Au SLPJ de Montreuil, le stand de l'association des éditeurs des Hauts-de-France abritait, malgré l'affluence, un autre « Géant ». C'est en effet le nom du collectif des éditeurs jeunesse de la région, créé en septembre 2022 et qui fonctionne comme une commission au sein de la structure régionale, laquelle a fêté ses 20 ans il y a quelques mois.

« Un bilan par secteur éditorial, au sein de l'association, a mis en évidence la forte participation des éditeurs d'ouvrages jeunesse », nous explique Sandrine Harbonnier, gérante des éditions Lucca, installées à Lille. « Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire de faire quelque chose avec tant de membres dans un secteur si concurrentiel, qu'il fallait rendre plus visible encore cette production, ce savoir-faire. »

Sensibiliser les prescripteurs

La mission primordiale de ce regroupement est sans aucun doute celle-ci : créer une place plus importante à leurs livres, dans des événements, sur les réseaux sociaux ou à travers d'une documentation, à l'instar d'un catalogue collectif récemment sorti de presse. La venue à Montreuil concrétisait ce premier volet, tout en présentant l'initiative au public, « notamment les prescripteurs, les bibliothécaires, les documentalistes, les écoles »...

La présence au sein des salons et événements sera récurrente, aux niveaux régionaux et nationaux, bien sûr, mais aussi à l'international, sur le modèle du stand de l'Association des éditeurs des Hauts-de-France et de l'agence régionale du livre AR2L à Bruxelles, en mars dernier. À plus long terme, la Foire spécialisée en jeunesse de Bologne, en Italie, fait partie des destinations prévues. Grâce à l'association, une chargée de droits assumera le démarchage et la représentation auprès d'éventuels partenaires.

Concernant les réseaux sociaux, l'idée est de valoriser l'expertise des membres du collectif, mais aussi de mutualiser les disponibilités pour animer des comptes « vitrines », notamment sur TikTok, « le réseau qui fonctionne bien pour la jeunesse en ce moment ». Une chargée de mission, toujours au sein de l'association des éditeurs des Hauts-de-France, prêtera main-forte sur ce volet. « Être plus nombreux permet de ralentir notre temps de latence, crucial sur les réseaux sociaux. »

Cultiver la proximité

La crise du coronavirus paraît avoir épargné l'édition dans son ensemble, avec des données économiques particulièrement bonnes en 2021. Lorsque l'on quitte l'échelle globale, cependant, « le redémarrage a été difficile pour les petites maisons d'édition, comme pour de nombreuses TPE-PME », témoigne Sandrine Harbonnier. La disparition des animations au sein des bibliothèques a aussi eu un impact indéniable.

« Se fédérer permet de montrer que nous avons plus de poids et des atouts à mettre en avant. » Quand de grosses machines éditoriales envoient des représentants aux quatre coins de la France, le collectif Géant ! entend cultiver une certaine proximité avec des acteurs locaux, des libraires aux bibliothécaires, en passant par les enseignants.

Cette approche de proximité pourrait bien faire la différence et modifier le secteur du livre dans les prochaines années, alors que les préoccupations environnementales se changent en autant d'urgences. La mission de surdiffusion que se donne le collectif se dirigera avant tout vers les bibliothécaires, « qui sont toujours très intéressées par nos productions, mais qui ne sont pas visitées par les représentants, lorsque les maisons sont diffusées », pointe Sandrine Harbonnier. Cette surdiffusion sera assurée conjointement par la chargée de mission de l'Association des éditeurs des Hauts-de-France et par les membres du collectif.

L'alliance des forces au sein de Géant ! s'étendra enfin aux aspects matériels ou liés à la fabrication : la mutualisation des coûts d'impression, plus encore au moment de la flambée des prix, fait partie des pistes. Avec, ici aussi, le souci d'une production raisonnée : « La plupart des petites maisons d'édition ne pilonnent pas et récupèrent les livres défraîchis. Chez Lucca, par exemple, nous faisons des dons de ces ouvrages à des prisons, des associations... Je pense qu'il serait judicieux de rassembler ces défraîchis pour constituer un don plus massif et plus varié, par exemple à un établissement pénitentiaire pour mineurs. »

Le collectif reste ouvert aux structures intéressées, avec pour seul consigne l'adhésion à l'Association des éditeurs des Hauts-de-France.

Photographies : les membres du collectif Géant! au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, photographies de l'Association des éditeurs des Hauts-de-France

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël