La dernière reine, voyage dans le Vercors

Parce qu’elle vit au fond des bois avec un fils dont le père est inconnu. Parce qu’elle ne répond pas à la bien-pensance de cette fin de XIXe siècle encore fortement marqué de superstitions et de croyances, de peurs et de fanfaronnades face aux questions troublantes que soulèvent la nuit et la différence.

Édouard est un enfant malmené par les autres enfants de son âge qui reproduisent à son égard les comportements mesquins de leurs parents à l’égard de sa mère.

La maréchaussée, aussi obtuse que le reste de la population, ne se comporte pas autrement en traitant cet enfant seul en graine de voyou sans raison particulière. Ce qu’elle ne se permettrait pas avec les enfants des notables, fussent-ils mille fois coupables d’actes bien plus répréhensibles que ceux dont elle accuse Édouard.

Alors, avec sa mère, ils vivent à l’écart, au milieu de la nature. Et elle ne manque pas de prévenir son fils : « Mon Édouard, fais attention. Les gens sont méchants, je te le dis […] Les gens sont méchants et cruels, bien plus que les bêtes de la forêt. »

Et cette méchanceté trouve son exutoire dans la mise au ban de la société de cette mère, à l’évidence sorcière dangereuse, et de son fils aussi bien que de l’ourse, animal formidable et inquiétant, qui rôde dans les bois alentour et menace les troupeaux.

Pour cette dernière, comme pour le loup, point de salut hors de la traque funeste qui lui est promise avec un déferlement de violence irrépressible et irraisonnée sur la dépouille de la victime.

Un comportement hérité des campagnes missionnaires entreprises, dans ces montagnes rudes, dès les premières années du deuxième millénaire par des hordes de soudards aux ordres de prédicateurs illuminés et vindicatifs qui faisaient, sans problème, rentrer Dieu dans le corps des humains à grands coups d’épée. Et vouaient aux gémonies, sans distinction, les grands carnivores des grands espaces naturels, inévitables suppôts de Satan, et les humains qui ne courbaient pas l’échine devant leur folie évangélisatrice sans concession.

A mille lieux du partage de l’espace que, trente mille ans plus tôt, les premiers hommes pratiquaient avec leurs voisins animaux auxquels ils rendaient hommage après une chasse victorieuse : « Feu du soir, tu rends hommage à notre grand-père ours. Ce fut un grand guerrier. Il s’est éteint comme un soleil. Maintenant il est avec ses ancêtres et ils dansent tous autour de la grande source […]. Au soir où mourra la dernière reine, alors ce sera le début du temps des ténèbres. »

Pour Édouard, en ce début de XXe siècle, c’est une nouvelle folie des hommes qui, en ces heures sinistres, a bien besoin de braves soldats et va donner à la Nation l’occasion de mettre de côté toutes ses récriminations à son égard et l’envoyer au pire casse-pipe que les généraux et les politiques ont imaginé pour briser de jeunes vies.

De la guerre, il reviendra en gueule cassée, tellement horrifié de lui-même qu’il refusera d’infliger la vision de son visage à sa mère et ne rentrera pas dans son Vercors natal.

C’est dans cette solitude qu’Édouard va pourtant croiser l’âme artiste, sensible et courageuse de Jeanne qui, de ses doigts agiles et remplis de magie et d’amour de la vie, va lui confectionner un masque lui redonnant un visage presque vivant.

Et, en retour, Édouard va faire découvrir à Jeanne ce Vercors sauvage qui va donner un nouvel élan à sa création artistique.

Oups ! Là je dois arrêter pour n’en dire pas trop.

Jean Marc Rochette propose un livre très sombre, comme toutes les cases de cette bande dessinée qui jamais ne s’éclaire sauf dans les explosions dans les tranchées, dans l’incendie d’une vieille ferme ou sur une crête enneigée.

Même un coucher de soleil sur les parois rocheuses du Vercors garde un caractère sombre et ombrageux.

L’histoire, après des allers-retours temporels magnifiques, finit par se stabiliser dans un déroulement chronologique implacable : deux êtres entrent en communion, ensemble et avec le milieu dans lequel ils vont trouver un équilibre fragile sinon précaire quand les mentalités sont encore loin d’avoir changé.

Les dessins sont toujours aussi expressifs et, pour moi, magnifiques : l’omniprésence des couleurs foncées et sombres accompagne le lecteur dans ce voyage qui ramène toujours à la noirceur humaine autour de ce seul rayon d’espoir que pourrait représenter la continuité dans la lignée de la reine. Comme un écho aux prédictions de nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs.

Avec une narration à l’économie faisant la part belle à des images pleines de vie et de force et limitant les paroles au strict minimum, Jean Marc Rochette signe là un vrai chef-d’œuvre.

Une belle idée à suggérer au père Noël pour donner à voir autre chose que du consumérisme décérébré et ouvrir à la beauté de certaines âmes et de la nature. Et à la réflexion sur la bêtise de l’homme.