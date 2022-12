Abonnement presse, location de manuels scolaires : Amazon tranche

Selon Publishers Weekly, Amazon souhaite mettre fin à deux de ses services l’année prochaine pour le territoire américain. Selon la porte-parole de la société, Lindsay Hamilton, ces décisions découlent de l’examen annuel de performance de plusieurs entreprises.

Elle explique « Suite à une évaluation de nos locations de livres imprimés et de nos abonnements à des magazines et journaux ainsi qu’à la vente au numéro, nous avons pris la décision difficile d’interrompre ces services. » Et de poursuivre : « Nous ne prenons pas ces décisions à la légère et mettons progressivement fin aux offres sur plusieurs mois. Nous continuerons à soutenir les clients, les fournisseurs et les éditeurs pendant cette période. »

Quelques stocks à écouler

Le programme de location de livres imprimés prendra fin au cours du prochain semestre. La location de manuels numérique par Amazon aux États unis ne sera pas affectée par la fin de ce service. De plus, la société a d’ores et déjà confirmé qu’elle continuerait à vendre des livres neufs et d’occasion sur sa plateforme. Au total, l’entreprise aura encore environ 2 millions de manuels à vendre ou à louer dans leur version numérique.

Concernant les abonnements aux magazines et journaux imprimés comme numériques et les ventes aux numéros disponibles sur le kiosque Kindle, il sera également réduit au cours de l’année à venir.

Amazon proposait des abonnements à des magazines imprimés vendus aux États-Unis, ainsi que d’autres titres aux formats numériques pour les exemplaires présents sur d’autres marchés. Cependant, une sélection de magazines et de journaux continuera d’être incluse via Kindle Unlimited.

La fermeture de ces services fait suite aux analyses de réduction des coûts de l’entreprise, alors que ses ventes dans le secteur du livre ont ralenti dans l’après-pandémie. Andy Jassy, PDG d’Amazon, a déclaré plus tôt que les coupes à l’échelle de l’entreprise impliquaient certaines limitations et même des licenciements sur son marché du livre, mais que l’entreprise restait attachée à l’industrie de l’édition.

Crédits photo: illustration, Ravi Shah (CC BY 2.0)