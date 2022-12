BookBeat : “Établir un modèle équitable et transparent” pour les audiolivres

ActuaLitté : Après l'accord conclu avec Hachette Livre, quels sont les prochains partenaires de BookBeat ? Quels sont les segments éditoriaux visés par BookBeat, à court et moyen termes ? La non-fiction ou la jeunesse font-elles partie de l'offre de BookBeat, par exemple ?

BookBeat : Notre objectif est de travailler avec tous les éditeurs présents sur le marché afin d’offrir un catalogue aussi divers que possible. Tous les secteurs éditoriaux sont importants puisque nos utilisateurs ont des goûts très différents, les livres audio pour enfants et la non-fiction font donc partie de notre offre.

Nous voyons un grand potentiel dans les livres audio pour enfants et nous pensons que notre modèle aidera à la croissance de ce segment. En 2019, nous avons créé un « profil enfant » qui permet de voir des listes de livres audio destinées aux enfants. Depuis le lancement de ce profil, nous avons vu une augmentation de la consommation des livres audio pour enfants sur nos différents marchés et cela leur donne la visibilité qu’ils méritent. En France, nous avons inclus cette fonctionnalité dès le lancement de notre service, car nous souhaitons aider au développement de ce segment.

Quelles sont les conditions d'accès aux titres Hachette Livre au sein des offres BookBeat ? L'adhésion à la formule Premium est-elle obligatoire ?

BookBeat : Non, il n’est pas obligatoire de souscrire à notre abonnement Premium pour avoir accès aux titres du groupe Hachette Livres. Les titres de Hachette Livres sont inclus dans tous nos abonnements : Basic, Standard et Premium. C’est une approche que nous avons avec tous les éditeurs, nous ne différencions pas nos abonnements avec des titres exclusifs.

Nous pensons que si vous êtes un utilisateur occasionnel avec un abonnement Basic ou un utilisateur quotidien avec un abonnement Premium, vous devriez avoir accès aux mêmes livres audio. Tous les utilisateurs avec un abonnement ont donc accès au même catalogue. La seule différence entre nos abonnements est le nombre d’heures d’écoute mensuel.

Comment s'opère la rémunération des auteurs, interprètes des livres audio et éditeurs ? Concrètement, lorsqu'un ouvrage audio comment à être écouté, génère-t-il immédiatement une rémunération aux ayants droit ? Cette rémunération est proportionnelle au volume d'écoute d'un livre audio ?

BookBeat : Nous rémunérons les éditeurs avec un prix fixe proportionnel à la durée du livre. Fondé sur les connaissances et donnés que nous avons collecté depuis notre lancement en 2016, nous avons conclu que le modèle du prix fixe fonctionne et qu’il est viable sur le long terme pour le marché. Un des objectifs de Bonnier lors du lancement de BookBeat était d’établir un modèle équitable et transparent pour tous les acteurs de la chaine du livre, des utilisateurs jusqu’aux auteurs. Nous avons donc rapidement exclu le modèle du partage de revenus. Nous préférons le modèle du prix fixe proportionnel à la durée du livre qui rend les comparaisons plus simples avec les autres canaux de distribution.

De plus, tous les risques liés aux campagnes marketing, prix du service ou encore au temps d’écoute des utilisateurs nous incombent et non aux éditeurs, auteurs et ayants droit. Ce modèle nous oblige également à garder le prix des abonnements à un certain niveau. Nous ne pouvons pas juste réduire nos prix drastiquement et envoyer la facture aux autres acteurs de la chaine. Ce modèle assure la rémunération de toute la chaine de valeur ce qui assure le maintien des investissements pour produire de merveilleux livres audio que nos utilisateurs aiment tant.

Dans un marché du streaming de livres audio très concurrentiel, quels sont les arguments de BookBeat pour se démarquer des autres acteurs ? Quels investissements et développements sont prévus pour renforcer les spécificités de BookBeat ?

BookBeat : Notre objectif est de proposer la meilleure application possible pour nos utilisateurs, les éditeurs et les auteurs. L’ambition de BookBeat a toujours été d’être à la pointe du développement et nous avons, depuis le début, mis à jour notre application tous les mois. Cela nous permet de garantir la qualité de l’application et de satisfaire les besoins de nos utilisateurs. Notre but est d’inspirer nos utilisateurs en proposant le bon livre au bon utilisateur.

Nous offrons la possibilité aux éditeurs de consulter la performance de leurs titres sur le Portail Éditeur. Avec « BookBeat Insights », les éditeurs peuvent suivre les consommations et performances de leurs titres. Ces données peuvent contenir les notes des livres et des statistiques telles que le taux de finition du livre par exemple. Ces informations peuvent être utilisées par les éditeurs pour mieux comprendre les besoins et habitudes des utilisateurs. Nous voyons ce partage de données comme partie intégrante de notre relation avec les éditeurs. Il est dans notre intérêt, mais également celui des éditeurs et auteurs de comprendre quels sont les livres que nos utilisateurs plébiscitent le plus.

BookBeat produit-il des contenus sur d'autres marchés éditoriaux ? Une telle activité de production est-elle exclue, pour le moment, en France ?

BookBeat : Les éditeurs français travaillent avec des auteurs très reconnus à l’international et nous souhaitons promouvoir leur travail plutôt que de les concurrencer. Nous produisons des livres audio pour certains marchés, surtout sur des marchés où le nombre de livres audio est assez limité. L’objectif de cette production de livres audio est de grossir la taille du catalogue afin de proposer encore plus d’histoires fantastiques à nos utilisateurs. Nous nous concentrons également sur la traduction de séries appréciées et addictives et à mettre en lumière le travail des auteurs sur nos différents marchés.

Il n’y a pas de besoin apparent de produire des livres audio en France puisque l’offre de livres audio y est déjà diverse et qualitative. Nous concentrerons nos investissements sur la promotion des merveilleux livres audio déjà dans notre service afin d’attirer de nouveaux utilisateurs et élargir le marché.

Le modèle de tarif horaire retenu par BookBeat pour la France s'explique-t-il par la législation actuelle sur ce marché ? Le cas échéant, quels autres modèles BookBeat propose-t-il aux consommateurs d'autres marchés ?

BookBeat : Ce n’est pas un secret que les éditeurs français ne sont pas adeptes du modèle illimité, qui est souvent lié aux services de streaming. Notre modèle en France est évidemment impacté par ce fait, et nous avons donc développé une offre exclusive au marché français. En revanche, nous travaillons avec des abonnements horaires sur tous nos marchés et nous avons récemment retiré l’offre illimitée sur nos marchés les plus matures.

Les nouveaux abonnements imaginés pour le marché français offrent 10, 30 et 50 heures d’écoute par mois pour les utilisateurs. La France est notre 13e marché, nous avons donc une bonne compréhension du comportement de nos utilisateurs sur nos marchés ouverts précédemment. Nous sommes maintenant curieux d’étudier la réaction des utilisateurs français à cette nouvelle offre. Nous pensons que cette offre permettra d’attirer les utilisateurs occasionnels et d‘élargir le marché avec de nouveaux utilisateurs.

Niclas Sandin, PDG de BookBeat, et William Jakoby, responsable de l'expansion et du développement commercial

