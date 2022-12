Livre audio : BookBeat confirme son entrée en France, avec Hachette

La société suédoise BookBeat, présente dans 12 marchés européens, célèbre le 13e avec son arrivée officielle en France, quelques mois après la Belgique et les Pays-Bas, investis en février dernier, et l'Espagne et l'Italie, où des filiales se sont ouvertes en octobre. Dans les faits, BookBeat tâtait le terrain depuis plusieurs mois déjà, puisque l'évocation du marché français remonte à 2019.

« Nous sommes ravis de faire nos premiers pas en France, le marché a montré une croissance intéressante ces dernières années et nous pensons que ce n’est que le début d’une longue aventure vers la croissance. Comme tout marché sur lequel nous entrons, nous souhaitons établir une relation durable avec les éditeurs et travailler ensemble vers une croissance viable sur le long terme », indique Niclas Sandin, PDG de BookBeat, dans un communiqué.

« Notre objectif sera de développer les habitudes d’écoute et d’étendre le marché. Nous sommes curieux d’en apprendre plus sur ce marché et je suis certain que BookBeat contribuera à son développement pour les années à venir », poursuit-il.

Pour assurer la rémunération de tous les membres de la chaine du livre audio, BookBeat propose trois formules d'abonnement, avec un certain volume d'écoute pour chacune. À 7,99 € par mois, ce dernier se limite à 10 heures mensuelles, contre 50 heures pour 19,99 €. Un tarif standard, à 14,99 €, propose 30 heures d'écoute mensuelles.

William Jakoby est en charge de la filiale française, en tant que responsable de l’expansion et du développement commercial de BookBeat, avec Raphael Pastorel pour la partie opérationnelle. « Nos équipes sont centralisées à Stockholm et cela inclut notre équipe en charge de la France », nous précise-t-on.

Un partenariat avec Hachette

Dans une perspective de développement d'un « catalogue premium », dont les conditions d'accès ne sont pas encore précisées par BookBeat - peut-être lié à la formule à 19,99 € par mois -, la société suédoise annonce la signature d'un premier partenariat avec un éditeur, Hachette Livre.

« Permettre à nos utilisateurs d’accéder au catalogue unique d’Hachette Livre est très important pour nous. Ce partenariat nous donnera la possibilité d’offrir des best-sellers français et internationaux à nos utilisateurs. Pouvoir proposer à nos utilisateurs des livres audio de grande qualité d’auteurs reconnus est une valeur ajoutée importante à notre offre », explique William Jakoby, responsable de l’expansion et du développement commercial de BookBeat.

À LIRE: France : une nouvelle manière d'écouter (et acheter) des audiolivres

« Pour le moment », BookBeat travaillera uniquement sur des activités de diffusion et de promotion de titres audio existants, et non sur une production de nouveaux audiolivres.

Le groupe Hachette Livre possède sa propre filiale consacrée à la production de livres audio, Audiolib. « Le développement de l’offre de livres audio passe par la recherche de nouveaux publics, et le dynamisme de nouvelles plateformes nous apparait de nature à permettre une percée significative du développement du livre audio en France », indique Valérie Lévy-Soussan, PDG d’Audiolib, qui salue aussi le modèle de BookBeat, « respectueux des exigences de rigueur des éditeurs et l’expérience client en ligne ».

Marché convoité

La France compterait 10 millions d'audiolecteurs, d'après des données publiées par la commission spécialisée du Syndicat national de l'édition (SNE), dont 800.000 « primo-audiolecteurs » pour la seule année 2021. À l'instar d'autres populations, les lecteurs français ont notamment pu découvrir le livre audio à l'occasion des confinements des années 2020 et 2021, mais une partie des usagers a visiblement été conquise.

Cet intérêt des lecteurs et lectrices pour ce format suscite celui des différentes sociétés de l'audio. Si les services de streaming comme Spotify investissent ce segment, un certain nombre d'enseignes s'y consacrent entièrement. En septembre 2022, un concurrent de BookBeat, Storytel, a inauguré son offre française, en signant également des partenariats avec des éditeurs, Madrigall, Hachette, Editis ou encore Actes Sud.

Nextory, un autre groupe européen spécialisé dans les livres numériques et audio en streaming, a pour sa part procédé à une levée de fonds de 10 millions € en juin dernier pour consolider ses activités. La concurrence est donc féroce, sur un marché où la régulation des offres de livres audio numériques a favorisé l'émergence d'un modèle de « forfait horaire » semblable à celui de BookBeat, plutôt que la multiplication des offres illimitées.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0