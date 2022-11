Point Godwin, menaces de mort : prison avec sursis pour un écrivain

Après avoir insulté et proféré des menaces à l’égard des impôts et de sa référente fiscale, l’auteur en question est condamné à 6 mois de prison avec sursis assortis d’une obligation de soin. Il était poursuivi pour menace de mort, outrage à personne chargée d’une mission de service public et rébellion.

Tout commence par un héritage. Déjà houleuse, la succession met en jeu plusieurs parties en conflit. Finalement réglée, cette dernière lui impose de déclarer sa nouvelle situation fiscale auprès des impôts dans un délai de six mois. Oublieux de cette condition, l’écrivain se voit rappelé à l’ordre par Bercy qui lui inflige une pénalité de retard.

Si, dans un premier temps, les mails restent courtois et les échanges détendus, la situation va vite s’envenimer. L’accusé commence par expliciter ses difficultés financières, prises en compte par les impôts, qui ne lui permettent toutefois pas de se voir exonérer de la taxe en question…

D’après une source se confiant au site 78actu, s’en suit « un ping-pong de mails » au cours duquel l’auteur « soutient qu’il n’a pas eu de retour. Ou du moins, il n’a pas vu les réponses. »

Saisie et coup de sang

À force de temps, la machine administrative se met en route et les impôts finissent par procéder à une saisie conservatoire de 1700 € sur le compte de l’intéressé. Et c’est la que tout s’emballe. Au cœur de la nuit, vers 3h du matin, il s’installe derrière son clavier pour expliquer tout le bien qu’il pense de l’administration à sa référente ainsi qu’à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie.

Après avoir insulté copieusement sa référente, il qualifie les membres de l’administration fiscale « d’autistes » avant de se laisser dépasser par ses propres mots avec des formulations telles que : « Vous être aussi sympathiques et conciliants qu’un médecin nazi sur la rampe d’Auschwitz […] Saisissez l’argent ! J’ai 300 € sur mon compte. Vous serez contents comme ça ! »

Mais il ne s’arrête pas la et poursuit : « Je regrette de ne pas avoir égorgé un fonctionnaire au nom de Daesh. On serait mieux traité. » Ou bien encore : « Quelques Samuel Paty dans l’administration fiscale ne feront de mal à personne. Et surtout pas aux contribuables. »

Signalées par l’administration fiscale le 22 novembre, de telles menaces auront tôt fait de remonter au parquet de Versailles. L’accusé sera arrêté le 25 novembre près des Mureaux. Par l’entremise de son avocate Mandine Blondin, il est libéré et placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.

Au cours de ce dernier, l’écrivain s’est à nouveau confondu en excuses. Il affirme avoir eu « un coup de sang, car l’administration ne répondait pas. J’aurais mieux fait d’écrire ça sur un papier et de tout déchirer ensuite », a-t-il affirmé. Pour l’expert psychiatrique, il s’agirait bien de « pulsions colériques ».

Finalement condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, l’homme devra se soumettre à une obligation de soins et, bien entendu, devra respecter une interdiction de contact avec sa référente fiscale.

Crédits photo : illustration - BookMama (CC BY-NC-ND 2.0)