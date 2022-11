Mes droits de travers : le parcours du combattant des créateurs

Le quotidien des artistes-auteurs est souvent compliqué. Aux problèmes de rémunération et de précarité du statut, s'ajoute la difficulté de recourir aux droits sociaux. Comme l'ensemble des travailleurs, les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices déclarent leurs revenus, paient leurs impôts et leurs cotisations sociales.

Mais le manque d’informations, le système particulier de rémunération et la méconnaissance de leurs métiers entraînent inévitablement pour eux·elles un accès chaotique aux droits sociaux. Alors, quand la maternité, la paternité, la maladie, voire le handicap s’invitent, le quotidien des créatrices et créateurs se transforme parfois en parcours du combattant.

C’est pour dénoncer ces dysfonctionnements, inciter leurs pairs à se renseigner et aussi montrer que certaines démarches aboutissent favorablement, que des artistes-auteur·rices partagent leurs expériences dans cette brochure.

Textes et images se répondent et donnent une véritable intensité aux témoignages. Derrière le recours aux droits sociaux se cachent des êtres humains et des histoires de vie. L'illustrateur Charles Berberian explore les récits de treize personnes, pour en tirer des portraits expressifs et forts.

Des fiches pédagogiques pour s'orienter

Un ensemble de fiches techniques pratiques est proposé pour aider les auteurs et les autrices à trouver leur chemin dans le labyrinthe administratif : identifier les droits sociaux et les organismes qui les gèrent, connaître les conditions d’accès et les démarches à effectuer pour un meilleur recours. Affection de longue durée, congé maternité et paternité, garde d'enfant, formation professionnelle continue, RSA et prime d'activité, pension d'invalidité, allocation aux adultes handicapés, retraite de base obligatoire et complémentaire, assurance capital décès ou encore pension de réversion, autant de droits sociaux à appréhender.

Après la lecture de la brochure Mes droits de travers, chaque auteur et autrice sera armé pour faire face aux démarches administratives.

Mes droits de travers sera à découvrir à Montreuil, sur le stand (F2) de la Charte, à travers la brochure et l'exposition. Ainsi, du 30 novembre au 5 décembre, on prendra connaissance des documents à l'envi. Par ailleurs, une table ronde est prévue le jeudi 1er décembre, 10h-11h au Comptoir des auteurs et autrices (1er étage).

Mes droits de travers, droits sociaux des artistes-auteurs et autrices : identifier, réclamer, bénéficier : quels sont les enjeux sociaux propres au statut d'artiste-auteur·rice ? Quelles sont les démarches à conduire pour bénéficier d'indemnités journalières, d'un arrêt de travail, d'un congé maternité ou encore d'une place en crèche ?

Seront réunis Arnaud Camboulives, directeur de la relation artiste-auteur à la Sécurité Sociale des artistes auteurs, Manu Causse, auteur et conseiller syndical à la Ligue des auteurs professionnels, Roseline Pendule, autrice et coprésidente de la Charte et Isabelle Dubois, responsable de la relation adhérent·es de la Charte. La modération sera assurée par Anne Clerc, déléguée générale de la Charte.

Crédits illustration : Charles Berberian/Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse