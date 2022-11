Les Islandais lisent de plus en plus : en moyenne, 2 livres et demi par mois

Motif de fierté nationale, le sondage annuel mené par le Centre pour la littérature islandaise, l'Unesco, la bibliothèque municipale de Reykjavík et quelques autres partenaires vient asseoir l'idée que l'île d'Europe du Nord abrite un peuple à part, véritablement.

Près d'un tiers (32 %) de la population lit au moins une fois par jour, révèle l'étude publiée il y a quelques jours. Les femmes lisent ou écoutent plus de livres que les hommes, en moyenne, tandis que les jeunes âgés de 18 à 24 ans ont tendance à lire moins que leurs aînés. Enfin, les titulaires de diplômes universitaires lisent plus que les autres, en moyenne également.

Au-delà de la moyenne nationale de 2,4 livres lus par mois, les chiffres révèlent une progression, malgré tout, de la part de la population qui n'a lu aucun livre (40,4 % pour 2022, pourcentage le plus élevé depuis 2017). Toutefois, la part de la population ayant lu 5 livres ou plus sur une période d'un mois augmente (15 %), ce qui équilibre le tout et permet à la moyenne d'augmenter par rapport à l'année précédente (2,3 livres).

Il semblerait cependant que l'Islande n'échappe pas à un phénomène observé dans plusieurs pays : si la part des grands lecteurs reste stable, voire augmente, celle des « petits » lecteurs diminue, aboutissant à la disparition de la pratique de la lecture chez certains et certaines.

À LIRE: Pratiques culturelles : “La baisse de la lecture est multi-factorielle”

À titre de comparaison, une étude du Centre national du livre publiée en 2019 établissait le nombre moyen de livres lus par an à 21, pour les Français.

Visualisation des réponses à la question « Combien de livres avez-vous lus ou écoutés ces 30 derniers jours ? »

En vert foncé, « 5 livres ou plus », en rose, « aucun ».

71 % de la population ont lu un livre au cours de l'année écoulée, 43 % ont écouté un livre audio et 29 % lu un livre numérique. Notons que ce dernier support est plus plébiscité par la tranche d'âge 18-24 ans. 59 % de la population déclarent préférer les romans, et 52 % les polars en particulier.

65 % de la population lisent en islandais, le plus souvent, 18 % lisent en islandais ou dans une langue étrangère, de manière égale, et 14 % lisent plus dans une langue étrangère. 3 % seulement lisent uniquement dans une langue étrangère, et les 18-24 ans, encore eux, sont plus susceptibles de lire dans une langue étrangère que les autres catégories d'âges.

34 % de la population islandaise ont utilisé les services d'une bibliothèque publique au cours des 12 derniers mois.

2800 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées pour ce sondage, réalisé entre octobre et novembre 2022, mais seules 1400 réponses ont été exploitables.

Le sondage se retrouve en intégralité à cette adresse.

Photographie : illustration, Alexandre Dulaunoy, CC BY-SA 2.0