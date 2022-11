Stéphanie Hénault nommée directrice des affaires juridiques de l'ANEL

Reconnue dans les industries culturelles, diplômée de l’Université de Montréal en études cinématographiques, en lettres et en droit, Me Hénault a d’abord œuvré comme scénariste et réalisatrice avant de se joindre à l’Union des artistes (UDA) de 1995 à 1998, à l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) de 1998 à 2018, puis à la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) de 2018 à 2022.

Au fil de son parcours, elle a conclu de nombreuses ententes collectives assurant les conditions minimales d’engagement de créateur·trice·s, d’interprètes et de technicien·ne·s dans les secteurs du cinéma, du doublage, du spectacle, de la télévision et du vidéoclip.

Pour la directrice générale de l’ANEL, Madame Karine Vachon, « l’expertise de Me Hénault sera particulièrement utile dans le cadre des négociations d’une première entente collective pour le secteur littéraire conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur le statut de l’artiste. L’ANEL et ses membres participeront à ce processus avec diligence, rigueur et bonne foi ».

« Passionnée par notre culture, je suis honorée de me joindre à une association professionnelle qui se consacre au rayonnement du livre et qui prône le respect du droit d’auteur. J’ai hâte de faire équipe avec sa permanence et ses membres, de développer une connaissance approfondie des relations auteur-éditeur et de participer à la négociation de leur première entente collective », a indiqué Me Stéphanie Hénault.

Crédits photo © Jean-François Leblanc