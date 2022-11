Passer la littérature au crible de la datavisualisation

Savez-vous que, dès 1913, le prix Nobel de littérature a été décerné à un auteur indien, Rabindranath Tagore ; que Le Petit Prince existe dans près de 400 langues ; que les ventes mondiales du manga One Piece ont désormais dépassé celles d’Astérix ; que sans Les Précieuses ridicules, il n’y aurait jamais eu de Molière ; que dans La Machine à remonter le temps de H.G. Wells, le récit débute en l’an 802 701 ; qu’Œdipe roi de Sophocle est considéré comme le premier roman policier de l’histoire ?



Voilà donc ce que vous découvrirez en vous plongeant dans cette magnifique et foisonnante infographie. En une centaine de pages, cet ouvrage propose une nouvelle écriture graphique aussi riche que ludique. Grâce à la datavisualisation, vous serez immergé dans l’univers de la littérature, à la rencontre de son histoire, de ses genres, de ses auteurs et autrices, de ses œuvres et de leur circulation, mais aussi de ses lecteurs et lectrices.



Cartographie de la France imaginaire de Balzac, découverte du classique chinois La Pérégrination vers l’Ouest, panorama des épopées africaines, étude des couleurs et de la taille de romans canoniques, palmarès des écrivaines les plus lues dans le monde, présentation des acteurs de la chaîne du livre, analyse du temps consacré à la lecture dans le monde, etc. : cet ouvrage ne se contente pas de donner des représentations graphiques de l’histoire et des genres littéraires. Il propose une approche originale, décentrée et décalée du livre et de la littérature.



Grâce à la collaboration d’un historien et théoricien de la littérature, Alexandre Gefen, et d’une graphiste hors pair, Guillemette Crozet, La littérature. Une infographie rend compte des enjeux de cet art majeur. Et en voici un extrait pour mieux le comprendre :

Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS, a été l'un des pionniers des Humanités Numériques en France. Il travaille sur la littérature contemporaine et la théorie littéraire, et a notamment publié Réparer le monde, La littérature française face au XXIe siècle(2017) et La littérature est une affaire politique (2022).



Guillemette Crozet est datadesigner et cartographe. Elle a longtemps travaillé pour l'Agence France Presse ou encore L'Institut Paris Région. Désormais freelance, elle collabore avec des agences et des partenaires privés et publics.