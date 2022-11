 Le best-seller Je tue devient une bande dessinée

La bande dessinée en Italie est en plein essor, à tel point que l’Association italienne des éditeurs (AIE) a décidé de consacrer pour la première fois une étude au secteur.

Cette BD est publiée par la maison d'édition La nave di Teseo et réalisée par l'écrivain, illustrateur et scénariste Andrea Cavaletto et le dessinateur David Ferracci. Ce dernier a travaillé pour plusieurs éditeurs, dont Feltrinelli Comics.

Elle sera présentée en avant-première à Lucca Comics & Games, le plus important festival des fumetti et des jeux vidéo en Italie, au stand d'Oblomov Edizioni – maison d'édition dédiée aux bandes dessinées appartenant au groupe La nave di Teseo.

Un best-seller international

En Italie, Io uccido s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires mais a également connu un succès international (il a été traduit dans 32 pays). En France, ce furent plus de 65.000 exemplaires qui trouvèrent leur lecteur.

Un célèbre DJ de radio de Monte Carlo reçoit, pendant son émission nocturne, un appel téléphonique d'un inconnu qui révèle en direct à l'antenne qu'il est un meurtrier. L'affaire est classée comme une blague de mauvais goût, mais lorsqu'un pilote de Formule 1 et sa compagne sont retrouvés atrocement mutilés, la chasse au tueur en série commence pour le commissaire Hulot et son ami du FBI Frank Ottobre (temporairement en congé suite au traumatisme de la mort de sa femme).

Les meurtres continuent, chaque fois précédés d'un coup de téléphone avec un indice sur la prochaine victime et rendus encore plus effrayants par un signe tracé au sang : « Je tue », sur le lieu de chaque crime.

Le cross-média pour atteindre de nouveaux lecteurs

Andrea Cavaletto collabore avec divers éditeurs (tels que Sergio Bonelli et Feltrinelli Comics) et des producteurs de films italiens et étrangers. Il enseigne également l'écriture créative à l'école Holden de Turin, fondée par Alessandro Baricco en 1994.

Le scénariste souligne au média italien Luccaindiretta la difficulté de transformer un livre en bande dessinée : « Aborder une œuvre comme celle-ci, qui comprend six cent cinquante pages, sans la trahir en la transformant en une bande dessinée de cent vingt planches, était le plus grand défi. Ici, la littérature rencontre le scénario de la bande dessinée et devient une œuvre à vocation cross-média – qui est au cœur d'un événement comme Lucca. »

L'élément fondamental, selon Andrea Cavaletto, reste la passerelle entre les formats, la capacité de raconter des histoires en passant d'un média à l'autre, de sorte que le texte puisse être apprécié par différents lecteurs et à diverses vitesses de lecture. « Je crois beaucoup au cross-média », affirme le scénariste, qui précise qu’il s’agit d’une approche « déjà bien établie en Amérique mais qui, ici, en Italie, doit encore être rodée ».