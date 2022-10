Les Italiens définitivement fans de bande dessinée

Un souffle mortel de dragon s’est abattu sur l’auteur de Game of Thrones. Depuis le 21 août, HBO diffuse la série House of the Dragon, inspirée des ouvrages de Martin. Un préquel à la saga qui a fait la gloire du service de streaming et de l’actuel maître de la fantasy. Sauf que son prochain titre, The Rise of the Dragon, s’est pris un revers de flamme, option appel au boycott. Avec, sur ces réseaux honnis, des accusations de racisme qui pleuvent…